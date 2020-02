La polémica boda de Alejandrina Guzman, la hija de 'El Chapo', que paralizó Cualiacán

Culiacán, la ciudad más grande el estado de Sinaloa, en México, a menudo envuelta en polémicas relacionadas con el narco, ha vuelto a verse en el centro de una controversia tras la boda de Alejandrina Guzmán Salazar, hija de Joaquín 'El Chapo'. El enlace tuvo lugar el pasado 25 de enero, aunque no ha trascendido hasta ahora, y se celebró en la catedral de la localidad, que se cerró especialmente para la ocasión. Además, según recoge la prensa mexicana, se desplegaron importantes medidas de seguridad.

En las redes sociales se han publicado algunas imágenes de los novios.

La hija mayor del exlíder del cártel de Sinaloa contrajo matrimonio con Edgar Cazares, sobrino a su vez de Blanca Margarita Salazar, conocida como 'La Emperatriz', y a quien se relaciona con la estructura de lavado de dinero del narco.

Cuentan los medios locales que tanto la catedral como el entorno del templo fueron precintados y que los invitados al enlace llegaron en vehículos de lujo y furgones blindados. En los costados del recinto religioso, habría metros de cinta amarilla con la leyenda 'Prohibido el paso', muy similar a la utilizada por la policía. Frente a ella, vigilantes y personal para recibir y estacionar los vehículos de los acompañantes.

En la celebración actuaron artistas conocidos en México, como Julión Álvarez y la banda Calibre 50.

Posteriormente, se sabe que marcharon a celebrar la fiesta a una urbanización de lujo y que en el baile habrían actuado Julión Álvarez o la banda Calibre 501. Otro de los elmentos que ha avivado la polémica es que entre los asistentes habría estado también Ovidio Guzmán, cuyo nombre se hizo célebre en todo el mundo cuando su detención el pasado mes de octubre desató una guerra abierta en la ciudad que hizo que las autoridades terminaran soltándolo para preservar la paz local.

Alejandrina, que tiene 38 años y es licenciada en Medicina, es conocida por haber desarollado su carrera como empresaria y por sus incursiones en el mundo de la moda. Poseedora de varias marcas relacionadas con el nombre de su padre, el año pasado registró para nombrar una colección de ropa 'El Chapo 701', una referencia a la posición que ocupa en el mundo la fortuna del narcotraficante según la revista Forbes.

Alejandrina es conocida por su actividad como empresaria.

Ante la polémica desatada, el alcalde de Cualiacán, Jesús Ferreiro ha hecho unas declaraciones en las que ha considerado que el evento no tiene nada que ver con la violencia en la ciudad y ha negado el supuesto trato de favor. "No tiene por qué impactar. Es libre de casarse, la muchacha. No la conozco ni sé quién sea".