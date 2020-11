Oliver y Benji se pasan a la nueva generación de consolas

La serie 'Campeones', conocida en Japón y otros países como Capitán Tsubasa, se convirtió en todo un hito para los niños que crecieron en los años 80 y 90. La historia de superación y rivalidad de Oliver Atom, Benji Price, Mark Lenders y compañía enganchaba tanto como los partidos de fútbol en campos infinitos, las paradas imposibles y los goles antológicos, y están grabados a fuego en la memoria colectiva de la llamada generación EGB.

Desde sus orígenes, el anime de Yōichi Takahashi ganó adeptos en todo el mundo y, pese a eso, la inmensa mayoría de los 16 juegos de videoconsola inspirados en la serie no lograron traspasar las fronteras niponas. En los últimos tiempos han llegado a los móviles un par de títulos que sí han consiguido una cierta repercusión, pero desde hace décadas los fans de la serie esperan la adaptación definitiva de “los magos del balón”. Bandai Namco, muy proclives a aprovechar el tirón nostálgico de los animes ochenteros, acaba de anunciar que a lo largo de 2020 llegará a PC, Nintendo Switch y PS4 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions', un juego de fútbol que recupera el espíritu y las animaciones del anime original.

En un panorama, el de los juegos del deporte rey, dominado desde hace casi 20 años por las sucesivas entregas de FIFA y Pro Evolution Soccer, que apuestan decididamente por la simulación realista, el nuevo título basado en 'Campeones' puede suponer todo un soplo de aire fresco. Nada de complicadas combinaciones de botones, fichajes de jugadores reales o físicas de balón calculadas al milímetro. Aquí el enfoque es puramente arcade y la estrategia queda en un segundo plano, por detrás del tiro del águila, la catapulta infernal y otros golpes especiales.

También puedes pasar, hacer paredes o disparar a puerta de forma normal, pero 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions' parece basar mucho más su mecánica de juego en el dribling estilo Messi, ya que, al menos en el tráiler que ha acompañado el anuncio del lanzamiento, se ven continuas carreras de un lado al otro del campo, haciendo eslalon para evitar entradas y empujones del equipo rival.

Olvídate del tiqui-taca, los pases cortos y largos son difíciles de llevar a cabo sin que los intercepte el equipo contrario. De lo que se trata es de ir ganando duelos para cargar la barra de energía y poder usar las habilidades especiales de tus mejores jugadores. El ángulo de la cámara, con un zoom muy cercano a los personajes, supone que tu visión del campo es bastante limitada, algo que tampoco ayuda en el juego colectivo. Aún así, el modo cooperativo parece una de las grandes bazas del juego, ya que hasta cuatro personas podrán compartir equipo para lograr la victoria.

El desarrollo del juego ha corrido a cargo del estudio japonés Tamsoft, con mucha experiencia en juegos de lucha como Battle Arena Toshinden. Su carta de presentación en forma de comunicado de prensa es bastante explícita: “Será una visión original del mundo del fútbol, en la que disfrutaremos de la intensa acción y de los tiros imposibles por los que se hizo famosa la franquicia”.