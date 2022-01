Hito médico: una mujer completamente menopáusica logra quedarse embarazada de gemelos

Una mujer de 32 años y nacionalidad francesa se ha convertido en un caso de estudio al lograr quedarse embarazada con sus propios óvulos pese a estar completamente menopaúsica. Un sueño hecho realidad de la mano del doctor Jan Tesarik y el equipo de la clínica MARGen, en Granada, y que se ha dado a conocer recientemente en la 'Obstetrics & Gynecology International Journal'. "Hemos demostrado que incluso las mujeres en esa condición aún pueden tener algún óvulo", explica el doctor a 'Tu Otro Diario'.

El camino no ha sido fácil para esta pareja que ahora espera gemelos y se encuentran en su quinto mes de embarazo. "Eso es importante porque ya ha superado el período más propenso a sufrir un aborto espontáneo". No hace mucho que se percataron de sus problemas para concebir. En mujeres de entre 30 y 40 años la incidencia de la menopausia precoz es de apenas el 1% y, probablemente, cuando vieron que ella no tenía la menstruación no esperaban este diagnóstico.

"Sus médicos franceses me los enviaron para hacer una fecundación in vitro con óvulos de donante. Sin embargo, la pareja insistía en probar con los óvulos suyos". El doctor les informó de que, en sus circunstancias, las posibilidades de embarazo eran de "casi cero". No obstante, convineron todos en probar al menos en una ocasión.

El doctor Jan Tesarik junto con dos estrechas colaboradoras. ©Hola

Para sorpresa de los propios médicos, una vez aplicado un protocolo especialmente diseñado en la clínica para pacientes con una baja actividad ovárica lograron recuperar tres óvulos y obtener dos embriones mediante fecundación in vitro, los dos niños que, si todo sale bien, nacerán a finales de juinio o principios de julio.

"Hoy día la mujer sigue con su embarazo gemelar y latido cardiaco de ambos gemelos. El riesgo de perder alguno de ellos es cada vez menor. Yo mismo, junto con mis colegas franceses, superviso a distancia la evolución del embarazo, con controles hormonales más frecuentes que de costumbre, para llegar al buen fin con este embarazo milagroso".