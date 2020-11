PSOE, PP y UP se reparten las presidencias de las comisiones y excluyen a Vox

El PSOE ha logrado su propósito de apartar a Vox de las presidencias de las comisiones legislativas del Congreso al acordar el reparto de estos puestos con el PP y con Unidas Podemos esencialmente, aunque también con grupos más pequeños. El acuerdo estaba prácticamente cerrado desde la semana pasada, a raíz de que entre la dirección del grupo socialista y la del grupo popular fijaran un reparto. Los populares, principal grupo de la oposición, asumirá siete presidencias de las 21 legislativas que el viernes que viene se formarán en el Congreso. Unidas Podemos, cuarto grupo en la Cámara, tendrá seis, mientras que ERC y PNV previsiblemente acapararán una cada uno.

Vox es el tercer partido en número de escaños, 52 concretamente, pero ninguno de sus diputados figurará como presidente de comisión. Plazo queda para que haya cambios en este reparto de papeles, pero fuentes parlamentarias de distintos grupos los descartan. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado la situación, que ha achacado al "rodillo" del PSOE y de Unidas Podemos. Sin embargo, ha incluido al PP. Ha lamentado que los populares y su "filial de Cs" hayan aceptado la distribución de presidencias. Según la versión que ha dado a los medios, Vox ha intentado negociar con los principales grupos. Con el PSOE no ha podido hablar, en tanto que con el popular no ha sido "fácil" debido a su "tendencia a ponerse más de acuerdo" con los socialistas.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha rechazado categóricamente que su partido haya vetado al partido de Santiago Abascal y ha recordado que, en lo que a ella respecta, la negociación sigue abierta. Pero esa negociación no se encaminaría hacia el reparto de presidencias de comisiones, sino hacia las vicepresidencias y las secretarías. Las mesas de estos órganos parlamentarios constan de cinco puestos: presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. Fuentes del grupo popular han explicado estos días que la oferta del PSOE era tajante: o acuerdo entre ambos con Vox fuera, o impondría su mayoría parlamentaria en las votaciones de los cargos de las comisiones.

Esta oferta, confirmada por fuentes socialistas, llevó al PP a aceptar la asunción de una serie de presidencias antes que a arriesgarse a perderlas. Finalmente, tendrá siete, algunas de relevancia, como las de Hacienda, Sanidad, Economía y Defensa. El grupo popular no ha dado a conocer qué diputados asumirán las presidencias de dichos órganos a pesar de que el PSOE y Unidas Podemos han facilitado los nombres este martes.

El primero en divulgarlos ha sido el socialista. Exministras como Magdalena Valerio y María Luisa Carcedo se situarán en las presidencias de las comisiones de Seguimiento del Pacto de Toledo y de Política Territorial, respectivamente. Otros ex altos cargos del anterior Gobierno de Pedro Sánchez tendrá un destino similar, caso de la secretaria de Estado de Seguridad hasta hace unas semanas, la valenciana Ana Botella, que estará al frente de la Comisión de Interior. También Unidas Podemos ha informado sobre su reparto de roles. Fuentes de este grupo no ocultan su satisfacción por haber obtenido la dirección de comisiones que se prevén relevantes durante la legislatura, como las de Trabajo o Transición Ecológica, ámbito preferente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo será, igualmente, la de Presupuestos, toda vez que es el órgano parlamentario encargado de organizar la tramitación del proyecto presupuestario del Gobierno. El pleno de este martes ha abordado la creación de las comisiones, paso previo a su constitución formal el próximo viernes. Primero, por asentimiento, el Congreso ha dado vía libre a la reforma del artículo 46 del reglamento de la Cámara para cambiar la estructura y nombre de las comisiones, en consonancia con los cambios ministeriales.

Después, por una mayoría de 291 votos a favor, el pleno ha avalado que este cambio se tramite por la vía de urgencia, de modo que entre en vigor ya y así se puedan formar las comisiones el viernes, como está previsto. Este punto ha generado un bronco debate en el Congreso, ya que Espinosa de los Monteros (Vox ha presentado una enmienda contra la modificación de la lista de comisiones) ha criticado "la hiperinflación" de cargos que supone que haya 21 comisiones. Su propuesta es que haya menos, y en consecuencia, se ahorre dinero.

Ni PP ni Cs han compartido este criterio, y si bien coinciden en que la cifra de ministerios es excesiva, han defendido la labor parlamentaria que conllevan las comisiones. Desde el grupo parlamentario del PSOE, su secretario general, Rafael Simancas ha destacado que la aceptación de las comisiones provenga del 70 por ciento del Congreso. "Máximo acuerdo", ha dicho. Su intervención ha sido muy crítica con Vox. "No somos partidarios de su grupo", ha afirmado antes de denunciar que el verdadero problema del grupo de Abascal no es que haya muchas o pocas comisiones, sino que no vaya a presidir ninguna. "No a Vox", ha proclamado.