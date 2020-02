Comienzan en China un ensayo clínico con un medicamento contra el coronavirus

Un grupo de investigadores pondrá en práctica a partir de este lunes en China un ensayo clínico con un medicamento que ya ha mostrado cierta efectividad contra el coronavirus de Wuhan en un paciente infectado en Estados Unidos, ha informado el diario oficialista chino The Paper. El medicamento se llama Remdesivir, fue desarrollado para el virus del ébola por la compañía biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences y, según la publicación especializada New England Journal of Medicine, la condición clínica de un paciente infectado en Estados Unidos "mejoró visiblemente" después de un tratamiento intravenoso con ese fármaco.

Médicos del Hospital de la Amistad China-Japón de Pekín liderarán el ensayo en un total de 270 pacientes aleatorios con infecciones leves o moderadas por el coronavirus. El medicamento ha completado ensayos clínicos de fase uno y dos en el extranjero, y la solicitud para el ensayo de tres fases en China ha sido aceptada por el Centro de Evaluación de Medicamentos del gigante asiático. Está previsto que empiece este lunes y que las pruebas duren hasta el próximo 27 de abril. Gilead Sciences ha proporcionado Remdesivir para su uso en un pequeño número de pacientes contagiadados por el 2019-nCoV para tratamiento de emergencia en ausencia de opciones de tratamiento aprobadas.

Sin embargo, ahora se necesitan ensayos controlados aleatorios para determinar la seguridad y la eficacia del medicamento en esta epidemia, que ya ha causado la muerte a 361 personas en China (y a una más en Filipinas) , mientras que 17.205 están infectadas en territorio chino. Actualmente, hay tres medicamentos con efectos inhibitorios sobre el nuevo coronavirus a nivel celular -Remdesivir, cloroquina y ritonavir, aunque por lo nuevo del brote no hay ninguno oficialmente recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta patología, que mantiene paralizada a China y a la expectativa al mundo, ha llegado a más de una veintena de países, y la OMS decretó la alerta sanitaria internacional ante la posibilidad de que el coronavirus llegara a países sin un sistema sanitario lo suficientemente fuerte como para contenerlo. Sin embargo, y pese al temor internacional, en torno al 99 % de los infectados se encuentran en territorio chino, con un único muerto fuera de China, en Filipinas, registrado este fin de semana: un ciudadano originario de Wuhan.