¿Cómo circular en un patinete eléctrico? Esto es lo que dice la DGT

A la hora de movernos por la ciudad, las opciones del mundo del motor no paran de crecer. Los últimos en llegar han sido los patinetes eléctricos. Son más económicos que las bicicletas y mucho más que las motos o los coches. Sortean atascos, son fáciles de llevar, transportar y guardar y, además, son eléctricos, por lo que las restricciones no les afectan. No es de extrañar, por tanto, que sus usuarios hayan crecido tanto que las normativas se hayan tenido que actualizar para regularlos. Esto es lo que dice la Dirección General de Tráfico sobre como circular en un patinete eléctrico.

Según información facilitada por el RACE, en España ya circulan más de 20.000 Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y la mayoría son patinetes eléctricos. Una cifra que va en aumento a nivel particular, en flotas de empresas y hasta en los ayuntamientos.

Como decíamos, su llegada fue toda una novedad y no existía una legislación que lo regulase a nivel estatal. Mientras llega el Real Decreto sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP), la DGT ha publicado una instrucción para usuarios, ayuntamientos y agentes de la autoridad… que se combina con las ordenanzas aprobadas por algunos consistorios como el de Madrid, Barcelona o Valencia.

La normativa de la DGT

Según la Dirección General de Tráfico, un patinete “es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre los 6 y los 25 km/h”.

Por lo tanto, están excluidos los vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín, los que han sido concebidos para competición, los destinados a personas con movilidad reducida y aquellos incluidos en el ámbito del Reglamento de la UE: patinetes con asiento, ciclo de motor, ciclomotores de dos ruedas, etc.

¿Qué se necesita para circular en patinete?

La DGT nos especifica que para circular en patinete eléctrico no se necesita autorización administrativa, ni la de conducir y, además, tampoco es necesario seguro obligatorio a nivel particular. Por lo tanto, en caso de cometer alguna infracción, no nos quitarán puntos del carnet.

Las sanciones

La Dirección General de Tráfico ha estipulado algunos comportamientos que provocarán sanciones para los usuarios de los patinetes eléctricos. Además, si cualquiera de las infracciones las comete un usuario menor de 18 años, serán los padres o tutores los que respondan solidariamente por el menor.