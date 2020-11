El escalofriante relato de los pasajeros del vuelo de Air Canada que aterrizó de emergencia en Barajas

Eran poco más de las 19.00 horas de la tarde cuando, tras una tarde e infarto, el avión de Air Canada que llevaba horas sobrevolando Madrid con 130 pasajeros a bordo tomó tierra de forma impecable. La maniobra, que duró tan solo unos minutos, fue vivida a bordo y en tierra como una eternidad y se cerró a la mejor manera posible: con una ovación. "Ha temblado todo, pero hemos llegado sanos y salvos", contó uno de los pasajeros a el diario 'El País' antes de abandonar el aeropuerto.

A pesar del gabinete de crisis que se montó en Barajas y del despliegue de bomberos y servicios de emergencia, las autoridades y pilotos confiaban en que la maniobra se llevaría a cabo sin problemas. No era fácil: el Boeing 767-300 había sufrido un accidente durante su despegue con rumbo a Toronto que hizo reventar una de las ruedas del tren de aterizaje y estropeó uno de los motores. Sin embargo, el director del aeopuerto de operaciones de Enaire, Xavier Benavent, explicó que aunque no siempre trasciendan a los medios de comunicación, los aterrizajes de emergencia no son raros y los pilotos están perfectamente entrenados para ellos.

Los pasajeros han contado que lo peor fueron los primeros 20 minutos. Y es que, al despegar, sintieron una pequeña explosión, el ruido de la goma reventada. Tras un momento inicial de nervios y confusión, el comandante les explicó la situación con toda claridad. "Nos avisó de que había explotado una rueda, nos dijo que el avión no podía tirar el combustible y teníamos que quemarlo, por eso hemos estado tantas horas volando sobre Madrid", contaba un pasajero, Eduardo Íñigo, a Radio Nacional desde el avión.

El avión tuvo que estar dando vueltas sobre el espacio aéreo de Madrid durante horas para quemar combustible y así aligerar peso. ©Enaire

A partir de ese momento y a pesar de la tensión y el cansancio, la tranquilidad fue la nota dominante, como bien reflejaba otro pasajero que iba reportando en sus redes la situación:

Aqui todo esta tranquilo pic.twitter.com/EZ9Ij4t4pg — Carlos Castañeda (@CarlosC97620547) February 3, 2020

También los propios pasajeros dieron cuenta de otro de los momentos clave de la operación que se produjo cuando un F-18 de las fuerzas aéreas españolas se acercó a la nave para comprobar los daños y confirmó que no eran tan graves como para poner en riesgo el aterrizaje.