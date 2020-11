El jurado absuelve a los siete acusados del crimen del alcalde de Polop (Alicante)

El jurado popular ha absuelto a los siete acusados del crimen de Alejandro Ponsoda, el alcalde de la localidad alicantina de Polop (Alicante) que fue tiroteado a las 21.20 horas del 19 de octubre de 2007, a las puertas de su domicilio, en la pedanía de Xirles. El primer edil murió el 27 de ese mismo mes en el hospital como consecuencia de las lesiones sufridas. La magistrada-presidenta del tribunal del jurado ha dictado en la misma sala la sentencia 'in voce' con la absolución de los siete acusados, de conformidad con el veredicto alcanzado por los nueve miembros del jurado. Los acusados han atendido a los medios de comunicación a su salida de la Audiencia de Alicante.

Juan Cano, el exconcejal de Urbanismo de Polop, sucesor de Ponsoda y que venía siendo considerado el principal instigador del crimen, únicamente ha proclamado su inocencia: "Dejadme tranquilo, ya soy una persona normal; soy inocente". Junto con Cano, se han sentado en el banquillo de los acusados el empresario del calzado Salvador Ros; los responsables del club de alterne Mesalina --donde según los investigadores y han mantenido las acusaciones se urdió el crimen-- Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, y los considerados presuntos sicarios: Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski.

Sobre estos últimos, los miembros del jurado han considerado no probado por cinco votos a cuatro que Raúl Montero, Robert Franek y Radim Rakowski hubieran aceptado la propuesta de matar a Alejandro Ponsoda con armas de fuego para las que carecían de permiso. Y la misma proporción se ha reproducido con Cano, Ariel Gatto y Salvador Ros, no culpables por cinco votos a cuatro de que hubieran planeado y propuesto a terceros el crimen de Ponsoda. En el caso de Pedro Hermosilla, han sido seis frente a tres los miembros del jurado que sostienen que no participó en la reunión en el Mesalina.

Fiscalía y acusación particular, en representación de las hijas de Ponsoda, pedían 25 años de cárcel para las cuatro personas a las que consideraban inductores e instigadores del crimen por asesinato con alevosía y precio en concurso con atentado a la autoridad. A los que atribuían la autoría material de la muerte, hasta 27, al sumar dos más por un delito de tenencia ilícita de armas del que también han sido absueltos.

A lo largo de las 13 sesiones en la Audiencia Provincial de Alicante han declarado cerca de un centenar de testigos, incluido un testigo protegido --un portero que trabajó en el Mesalina en 2007 y que acusaba a Cano de haberle propuesto el crimen--, peritos y agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Una vez leído por el portavoz del jurado el veredicto, la magistrada-presidenta de la Audiencia de Alicante les ha comunicado que en ese momento cesaban en sus funciones, les ha agradecido el trabajo realizado y la atención prestada en la vista y ha procedido a dictar sentencia absolutoria en aplicación de la Ley del Jurado. "De conformidad con el veredicto del jurado, debo absolver y absuelvo" a los acusados de los delitos por los que habían sido acusado, ha expuesto, antes de levantar la sesión y comunicar a las partes que la sentencia puede ser recurrida.

PIDEN QUE SE BUSQUEN A LOS AUTORES

Además de Cano, han atendido a los medios algunos de los ya absueltos. Uno de ellos, Raúl Montero, y también su abogado, han pedido que las fuerzas y cuerpos de seguridad busquen a los verdaderos autores del asesinato. "Creo que no ha ganado nadie porque una persona fue ejecutada de una forma horrenda", ha dicho Montero, quien ha tenido palabras para las hijas y la familia del alcalde asesinado, de quienes ha asegurado que necesitan el "descanso" de que se encuentre a los responsables de la muerte de su padre.

Franek, absuelto de ser autor material, ha admitido que ha pasado por las tres semanas "más duras" de su vida, las que ha durado el juicio, y ha mostrado su voluntad de irse a casa a descansar. También se ha pronunciado Pedro Hermosilla, responsable del Mesalina, quien ha lamentado que les "han metido 13 años por la cara" --en alusión al tiempo transcurrido desde el crimen-- pero "la justicia nos ha dado la razón", ha proclamado.

Otro de los responsables del local, Ariel Gatto, se ha mostrado feliz por la decisión del jurado y con voluntad de "tratar de olvidar". "Lástima que haya tenido que esperar tanto tiempo", ha indicado, mientras que el empresario Salvador Ros ha expresado su alivio porque se ha terminado un "calvario" de once años.