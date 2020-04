Plague Inc., uno de los juegos más descargados a nivel mundial tras la epidemia del coronavirus

El interés mediático ante la propagación del coronavirus con origen en China ha tenido un efecto secundario involuntario para Ndemic Creations, el estudio de videojuegos responsable de Plague Inc. Publicado por primera vez en 2012, el juego de estrategia y simulación de escenarios plantea un notable desafío: hacer evolucionar un virus para que, tras infectar al "paciente cero", se convierta en una mortífera plaga global mientras se adapta a todo lo que la humanidad hace para defenderse. En los últimos días, Plague Inc. ha experimentado un enorme pico de popularidad, convirtiéndose en la aplicación para iPhone más descargada en China y Estados Unidos, según la empresa de análisis del mercado App Annie.

Este aumento súbito de las descargas ha llevado a Ndemic y a su fundador, James Vaughan, a emitir un comunicado de prensa en el que insta a los jugadores a no confiar en la aplicación para obtener información sobre cómo mantenerse a salvo de la actual propagación del coronavirus. "Por favor, recuerden que Plague Inc. es un juego, no un modelo científico, y que el actual brote de coronavirus es una situación que está afectando a un gran número de personas. Siempre recomendamos que los jugadores obtengan su información directamente de las autoridades sanitarias locales y mundiales".

Al mismo tiempo, Ndemic señala que Plague Inc. fue "diseñado específicamente para ser realista e informativo, sin sensacionalismo en los asuntos serios del mundo real". La compañía adjunta el enlace a una entrevista del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), en la que destaca la investigación que se hizo sobre el juego, así como su uso como herramienta educativa. Los “maestros y profesores a menudo se ponen en contacto conmigo para hacerme saber cómo utilizaron Plague Inc. para ilustrar conceptos biológicos y económicos a sus estudiantes", admite Vaughan.

No es la primera vez que Plague Inc. se ha beneficiado de las noticias sobre epidemias en el mundo real. Ndemic también se vio obligado a publicar una declaración durante el brote de ébola de 2014. Cada vez que hay un repunte de una enfermedad de este tipo hay una correlación con el aumento de jugadores y descargas, quizá porque la gente está intentando averiguar cómo se propagan las enfermedades y las complejidades de los brotes virales. En esta ocasión, la avalancha ha llegado a inutilizar la página web de Ndemic temporalmente y a saturar los servidores de la compañía.

Las noticias sobre el coronavirus han supuesto un paso más para convertir al juego en uno de los más populares tanto en iOS como en Android desde que salió al mercado en 2012. En estos ocho años, Plague Inc. se ha situado como uno de los cinco juegos de pago para móviles más exitosos de la historia, con más de 120 millones de jugadores. Su siniestra premisa no esconde las enormes posibilidades de una aplicación que puede “aumentar la conciencia pública sobre la epidemiología, la transmisión de enfermedades y la información sobre pandemias", según Ali S. Khan, director de la Oficina de Preparación y Respuesta de Salud Pública de la CDC.

Desde sus prometedores inicios, Plague Inc. se ha expandido a través de múltiples formatos bajo el título Plague Inc: Evolved. Ahora, además de estar disponible en iOS y Android, ofrece mayor profundidad y variables estratégicas en PC, Xbox One y PS4. Para los que prefieren los juegos de mesa a los digitales, también existe una versión con tablero, cartas y dados que permite a los jugadores competir entre sí en el mundo real.