La soledad que sufren dos millones de mayores de 65 años

En España, unos dos millones de personas de más de 65 años viven solas y el 72 % son mujeres, una soledad a la que se llega por jubilación, la emancipación de los hijos o la pérdida de la pareja o cónyuge, destaca un informe de UGT. El sindicato alerta del riesgo para la salud que padecen estas personas que viven situaciones de soledad no deseada, que puede convertirse también en una de las causas de la aparición de discapacidad y de situaciones de dependencia o incluso del acortamiento de su vida.

Así, destaca que el 40 % de las personas que viven solas son dependientes o se consideran aisladas o abandonadas. En este contexto, UGT estima necesario poner en marcha una Estrategia Estatal de lucha contra la soledad no deseada y articular una red pública de servicios de calidad que garantice los derechos de las personas mayores. "Hay que dar una respuesta inmediata a todas aquellas personas mayores más vulnerables a las situaciones de soledad no deseada, ya que, más allá de las iniciativas que puedan existir en algunos territorios, no existe una política de intervención dirigida a paliar y a prevenir este tipo de situaciones", reclama el sindicato.

Lamenta que en muchos casos, no se trata del hecho de estar la persona sola, sino de sentirse sola. "Se puede sentir la soledad en su hogar, aunque viva acompañada, en un centro de día o en un servicio de atención residencial, donde se encuentra rodeada de personas". UGT urge a dar una respuesta inmediata a todas aquellas personas mayores más vulnerables a las situaciones de soledad no deseada, ya que, más allá de las iniciativas que puedan existir en algunos territorios, creen que debería aplicarse una política de intervención dirigida a paliar y a prevenir este tipo de situaciones.

El informe recuerda los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de julio de 2019, que señalan que hay más de 9 millones de personas mayores de 65 años en España, el 19,5 % de la población total. "Esto significa que una de cada cinco personas es mayor de 65 años y de estas, un 30 % tiene más de 80 años (el 63 % son mujeres), edad a partir de la cual es probable que aparezca alguna situación de dependencia. Es el fenómeno conocido como "el envejecimiento del envejecimiento", indica.

Para el sindicato, "esta situación demográfica, junto a los cambios en la estructura social y los del paradigma familiar tradicional, fundamentalmente provocados por la incorporación de la mujer al mercado laboral, está originando situaciones de soledad".