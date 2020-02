Muere el niño al que el doctor Cavadas extirpó un tumor más grande que su cabeza

El niño africano de 10 años al que el cirujano Pedro Cavadas extirpó un tumor craneofacial no maligno, que formaba una masa más grande que su cabeza, falleció ayer en el avión en el que viajaba de regreso a su casa, de Madrid a Casablanca. Según han informado a Efe fuentes del entorno de Cavadas, al parecer el menor se sintió indispuesto durante el vuelo y el avión tuvo que hacer un aterrizaje de urgencia en Málaga. Las mismas fuentes aseguran estar "consternados" y "desolados" por los hechos, ya que el menor pasó una última revisión el pasado jueves y se encontraba en perfecto estado para regresar a su país.

El doctor Pedro Cavadas le extripó un tumor en la cara (EFE)

El equipo de Pedro Cavadas espera el resultado de la autopsia que esclarezca las causas de la muerte del niño y ofrecerá una nota oficial el próximo lunes.

El caso del menor Emmanuel, con un fibroma osificante gigante de base de cráneo, llegó a la Fundación Cavadas a través de una entidad que tiene una clínica en el Congo y no podía abordar una intervención tan compleja ya que el tumor, que seguía creciendo, le impedía ver y hablar. El cirujano informó en una entrevista con Efe de que había sido uno de los tumores más grandes que había intervenido y que el pequeño llegó a Valencia "malnutrido, muy débil y con un problema de coagulación no diagnosticado de origen que le hacía sangrar en cada cura".

El equipo de Pedro Cavadas espera el resultado de la autopsia que esclarezca las causas de la muerte del niño (Getty Images/Archivo)

Emmanuel viajó a España para la operación junto a su padre, Jules Mbulá, quien explicó que el niño llevaba cinco años con el tumor y había pasado por muchos hospitales sin encontrar una solución.

