De las palabras de LeBron James a la actuación de Usher: el homenaje de los Lakers a Kobe Bryant

Desde que el pasado domingo la estrella de la NBA Kobe Bryant perdiese la vida en un trágico accidente de helicóptero junto a su hija Gigi, de 13 años, y otras siete personas más, los homenajes y mensajes en recuerdo al jugador de baloncesto no cesan. Uno de los últimos lo ha protagonizado este viernes por la noche el equipo donde Bryant se consagró como una de las leyendas del baloncesto, Los Angeles Lakers. Con motivo del primer partido tras la noticia del fallecimiento del escolta, desde LeBron James hasta Usher le han rendido un triubuto en un conmovedor homenaje en el estadio Staples Center que estuvo marcado por los silencios y la emoción.

El cantante Usher interprentó una emotiva canción en su recuerdo (Getty Images).

Previamente al encuentro contra Los Portaland Trail Blazers, el cantante Usher interpretó en medio de la pista y con el estadio a oscuras la canción 'Amazing Grace', dedicada a Kobe Bryant y acompañado de imágenes de compañeros y jugadores de otros deportes devastados con su muerte. Además, los cientos de aficionados reunidos en el estadio encendieron las luces de sus móvlies, conviirtiendo la actuación de Usher en algo inolvidable.

Seguido se inició un vídeo en homenaje a la vida de Bryant con momentos importantes en la carrera de Bryant, asi como frases e imágenes junto a su familia, un recuerdo que estuvo acompañado por la melodía de la conocida canción 'Hallelijah' que entonó el chelista Ben Hong.

Pero sin duda, el broche final de este homenaje lo puso LeBron James, quien rompió en llanto al pronunciar un conmovedor discurso, donde no solo recordó al judador, sino también a las otras 8 personas que murieron junto a él en el trágico accidente de helicóptero, y además de asegurar que piensan continuar con su legado:

"Esta noche es una celebración antes de jugar. Kobe fue como un hermano para mí desde que yo estaba en la secundaria, cuando llegué a la NBA a los 18 años, todas las batallas que tuvimos, Ambos compartimos la misma determinación y compartimos siempre las ganas de ganar. El hecho de que esté yo aquí, da como mensaje que quiero continuar con su legado no solo en esta temporada, sino en todo el tiempo que me quede jugando al baloncesto". Y finalizó con: "Mamba, fuera. Pero en nuestras palabras, no serás olvidado. Sigue viviendo, hermano".

LeBron James, muy emocionado en el homenaje a su gran compañero y hermano (Getty Images).

El equipo angelino le rindió tributo a una de sus más grandes estrellas ante un estadio sobrecogido por la emoción. Y aunque los Lakers no consiguieron ganar en este partido, se pudo ver durante todo el encuentro pequeños homenajes como los nombres de Bryant y su hija Gigi en los zapatos de los jugadores, además de que lucieron camisetas con el número 8 y 24 en púrpura y oro que visitó el escolta.