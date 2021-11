La andorrana Victoria Jiménez, campeona del Abierto de Australia junior

La andorrana Victoria Jiménez se proclamó campeona del Abierto de Australia junior tras superar en la final a la polaca Weronika Baszak por 5-7, 6-2 y 6-2 en un partido que se disputó en la pista central Rod Laver Arena. “Al principio estaba un poco nerviosa por el hecho de jugar en la central delante de bastante gente, pero tras hacerme con el segundo set, que ha sido muy luchado, me he soltado y he encontrado más mi juego, que me ha llevado hasta la victoria”, comentó la joven de 14 años tras su partido que alcanzó las dos horas de duración.

Jiménez destacó su actitud tan positiva que le ha ayudado a sacar adelantes muchos partidos complicados a lo largo del torneo, pero valoró principalmente la figura de su padre, que siempre está ahí para tenderle una mano. “Me siento más aliviada mirando a mi padre cuando atravieso un mal momento en un partido, porque él me ayuda mucho”, admitió.

La tenista zurda, de padre andorrano y madre rusa, habla cinco idiomas: español, inglés, catalán, francés y ruso; aunque admitió que se siente más cómoda hablando el castellano y el inglés a pesar de que está “muy orgullosa de ser de Andorra”. “Espero que estén muy contentos allí por mi victoria. Es un honor representar a mi país cuando juego a tenis”, agregó.

La joven promesa andorrana también explicó que no ha podido conocer a ninguno de sus ídolos durante esta semana pero que, a pesar de ello, ha sido un honor el simple hecho de poder verlos de tan cerca. “He disfrutado de todo en esta gran experiencia. He visto por los pasillos a Nadal, Djokovic, Kyrgios, Anisimova y Muguruza… Todos ellos son muy grandes para el deporte”, apuntó la primera andorrana que ganar un título de Grand Slam junior.

También confirmó que su siguiente escalón será comenzar a disputar algunos torneos del circuito WTA, pero “sin ninguna presión”. “Tendré que competir cada punto porque son torneos muy diferentes a los que he venido jugando hasta ahora. Será una experiencia más, pero no quiero meterme ninguna presión porque tengo muchos por delante”, aseguró.

Por último, Jiménez señaló a Nadal y a la checa Petra Kvitova como sus principales referencias en el mundo del tenis, aunque reiteró que el balear es su máximo referente. “Kvitova porque es zurda como yo y me gusta mucho como juega, aunque no nos parecemos en nada”, concluyó tras unas simpáticas carcajadas.