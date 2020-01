La Eurocámara reconoce a Ponsatí como eurodiputada pese a la decisión de JEC

El Parlamento Europeo (PE) reconoció este viernes a la exconsejera del Ejecutivo de Carles Puigdemont huida de España Clara Ponsatí como eurodiputada pese a que la Junta Electoral Central (JEC) española dejó este jueves vacante su escaño por no haber acatado la Constitución. El nombre de Ponsatí figura en el documento oficial de notificación de los cinco nuevos miembros de la delegación española que serán eurodiputados a partir de este sábado, 1 de febrero, cuando se consume el Brexit y los diputados británicos dejen de serlo oficialmente.

La exconsejera del Ejecutivo de Carles Puigdemont entrará en la Eurocámara como no inscrita a ninguno de los actuales grupos parlamentarios (Gtres)

El documento señala que el Parlamento Europeo "tomará nota" en su pleno del próximo 10 de febrero de la elección como miembros de la cámara de Ponsatí (JxCat), Marcos Ros (PSOE), Gabriel Mato (PP), Adrián Vázquez (Ciudadanos) y Margarita de la Pisa (Vox).

Ponsatí, huida en Escocia y reclamada por el Tribunal Supremo por la causa contra el "procés", no se presentó en el acto de acatamiento al que había sido convocada por la Junta Electoral Central, por lo que este órgano optó por dejar vacante su escaño. No obstante, el Parlamento Europeo mantiene la misma postura que adoptó con Carles Puigdemont y Toni Comín y en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de diciembre sobre Oriol Junqueras (ERC).

El TJUE sentenció que Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad desde la proclamación de los resultados de los comicios y se le tendría que haber permitido acudir a la sesión constitutiva de la Eurocámara pese a que entonces estaba en prisión provisional.

No obstante, la JEC determinó a principios de este año que el dirigente de ERC no gozaba de inmunidad al ser condenado en firme a 13 años de prisión e inhabilitación por el proceso independentista en Cataluña en 2017, una postura que posteriormente compartió el Tribunal Supremo. Ponsatí entrará en la Eurocámara como no inscrita a ninguno de los actuales grupos parlamentarios después de que fracasara el intento de Puigdemont y Comín de integrarse en los Verdes/ALE, donde sí está ERC.