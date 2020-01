Aterriza en Madrid el avión de los españoles atrapados en Wuhan (China)

El avión fletado por el Reino Unido que ha partido esta madrugada de la ciudad china de Wuhan, foco del coronavirus, ha llegado por fin a la base aérea de Torrejón (Madrid) sobre las 18.45 horas de esta tarde con 26 personas a bordo, 19 de los cuales son españoles. La aeronave, con un total de 120 pasajeros, hizo escala primero en la base aérea de Brize Norton, en el sur de Inglaterra, sobre las 13.30 hora local (14.30 hora española), y posteriormente puso rumbo a España.

El vuelo llega procedente de Wuhan, tras una escala en Londres (Getty Images).

Además de los 19 españoles, han llegado a Madrid un ciudadano de Polonia residente en nuestro país y una ciudadana china casada con un español que está embarazada y que ha sido la única del país asiático que consiguió finalmente subir al avión, según informaron a Efe fuentes diplomáticas. Pekín no acepta que los cónyuges chinos de ciudadanos extranjeros puedan viajar con ellos, lo que, en el caso de los españoles, afectaba a seis parejas mixtas.

RELACIONADO: China empieza a desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus

También han llegado a España en el vuelo procedente de Londres dos matrimonios daneses y un ciudadano noruego, según el comunicado de Exteriores. Doce de los 19 españoles son técnicos que trabajan para el equipo de fútbol local Wuhan Three Towns, entre ellos Eduardo San José, que viaja con su mujer y sus dos hijos pequeños, de tres meses y dos años.

Oliver Cuadrado (a la derecha), entrenador de porteros, que posa en un autorretrato junto a un amigo sin identificar, en el bloque de viviendas donde reside en la ciudad china de Wuhan (EFE/Oliver Cuadrado)

Una vez que han pisado suelo español, los repatriados serán trasladados en autobús al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, aunque no se espera donde pasarán una cuarentena de 14 días, periodo máximo de incubación del coronavirus. No es previsible que la llegada al Gómez Ulla se produzca antes de las 20.00 horas. El avión despegó del aeropuerto de Wuhan a las 09.45 hora local (01.45 GMT) con varias horas de retraso, debido a la tardanza en conceder el visto bueno por parte de las autoridades locales y a un problema con unos menores británicos, cuyos documentos de emergencia no aceptaban los chinos.

La planificación de la evacuación ha sido complicada y funcionarios británicos han tenido que negociar con el Gobierno chino durante todo el día para cerrar todos los detalles, en permanente contacto con la diplomacia española en Pekín. Las autoridades chinas no recomiendan evacuar a los extranjeros de Wuhan, ya que consideran que podría ser contraproducente para la lucha contra la propagación de la enfermedad, aunque han asegurado que no lo impedirían.

Los españoles repatriados ingresarán en el Hospital Gómez Ulla de Madrid (Europa Press).

En cualquier caso, no permiten que ningún extranjero que presente fiebre o síntomas de haber sido contagiado pueda subirse a un avión de repatriación. Pekín tampoco está dispuesto en principio a que los cónyuges chinos de ciudadanos extranjeros puedan viajar con ellos, lo que, en el caso de los españoles, afecta a seis parejas mixtas.