Primeras palabras de Daniela, hermana de la mujer detenida por la muerte de su hija en Logroño

"La familia está destruida", reconoce Daniela, hermana de Adriana, la mujer a la que han detenido en Logroño por la muerte de su hija, la niña de 5 años a la que hallaron sin vida en un hotel de la capital riojana el pasado lunes. "Estoy tan en shock que me parece una película de terror", ha manifestado en el programa 'Espejo Público', de Antena 3. "No me lo creo. Esto ha sido un shock para todos, incluido mi hermano de 19 años".

La madre detenida, Adriana, junto a su hija Carolina (Captura de pantalla de Telecinco)

Comenta que siempre se ha sentido muy unida a ellas "para lo bueno y para lo malo": "Conociéndolas como las conocía, no le encuentro ni pies ni cabeza" a lo ocurrido. "Mi hermana es una persona muy seria, muy tranquila" y también "muy sensata". A su madre, Olga, cuyo cuerpo sin vida apareció el martes en el Ebro, la describe como a "una persona súper alegre, muy cariñosa" que "siempre se desvivía por sus hijos".

RELACIONADO: Las confusas palabras de la madre de la niña de 5 años hallada muerta en Logroño a la Policía

Asegura que en cuanto descubrieron (el domingo por la mañana) las cartas que las dos mujeres habían dejado, acudieron rápidamente a la Guardia Civil de Haro, pero que "no les hicieron caso". Pese a haber dado la voz de alerta y pese a haber prestado declaración, los agentes que llevan el caso no le han aportado información, por lo que todo lo que sabe es a través de los medios de comunicación. Ni siquiera ha podido ver a su hermana ni ha podido identificar el cadáver de su madre.

Daniela explica que la pequeña, Carolina, "tenía neutropenia aguda", una condición anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo humano a contraer infecciones, pero que en principio no es mortífera. Aunque no presentaba lesiones externas y la autopsia no ha detectado pruebas de una muerte violencia, los resultados de este análisis forense no son concluyentes.

Daniela, hermana de Adriana y tía de Carolina, asegura estar 'en shock' por la tragedia (Captura de pantalla del programa 'Espejo Público', de Antena 3)

Manifiesta que desconocía que su hermana estaba en tratamiento psiquiátrico y afirma que llevaba una vida normal: "Nos sacábamos muchas fotos, íbamos a hacernos la manicura las cuatro [ella, su madre, su hermana y la hija de esta, la niña hallada muerta en el hotel] juntas, íbamos a la peluquería las cuatro juntas, hacíamos día de chicas...", comenta. "Es increíble".

RELACIONADO: Este martes se encontró a la abuela muerta en el Ebro

No entienden "absolutamente nada de lo que está pasando" porque todo ha ocurrido "de la noche a la mañana". "Nosotros éramos una familia sumamente unida", relata Daniela, "y esto es una tragedia a la que no encuentro sentido".