Greta Thunberg desata la polémica al registrar su nombre como una marca comercial

La última decisión de la activista medioambiental Greta Thunberg ha provocado una gran polémica en redes sociales: ha registrado su nombre como marca comercial. Según ha explicado la joven, su objetivo es precisamente evitar que otras personas se aprovechen comercialmente de él o del nombre de 'Fridays for Future' y puedan engañar a terceros. No obstante, algunos lo han interpretado como un medio para sacar provecho a su movimiento.

Gret Thunberg ha explicado que ha registrado su nombre para protegerlo de usos comerciales (Getty Images).

"Desafortunadamente todavía hay gente que trata de suplantarme o justificar falsamente que me representan para poder comunicarse con políticos, medios de comunicación, artistas, etc. Por favor, tened esto en cuenta", expica la propia Greta en la publicación en la que hace su anuncio. Afirma que no tiene "interés alguno" en las marcas y que el movimiento "pertenece a todos aquellos que quieran formar parte de él, especialmente a los jóvenes, y no debe ser utilizado con fines comerciales".

La decisión ha levantado ampollas en redes sociales, donde muchos usuarios ven voluntad de hacer negocio por su parte o la de su familia, mientras que otros defienden su derecho a proteger su nombre:

Lo que faltaba, se supone que quieres dar ejemplo y que la gente nos volquemos en luchar por el cambio climático y tú o tu familia hacéis negocio de ello 🤦🏻‍♀️ @GretaThunberg #GretaThunberg — bombonbetty (@bombonbetty) January 30, 2020

Sobre el tema #GretaThunberg, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. El capitalismo, el ecologismo y todo en la vida. Los avances tecnológicos hacen que ya no usemos tanto papel, y del ecologismo se saca rédito económico, eso es así. — Rocío Villena (@RocioVillenaSM) January 30, 2020

Imaginad que usan vuestro nombre y figura sin permiso para burlaros de vosotros.



Hay medios legales para que eso no pase. Y podéis recurrir a esos medios.



A nadie le gusta que se mofen de uno mismo. ¿Por qué vosotros lo hacéis con los demás?#GretaThunberg — Manu Romero 💜 (@manu_romero_411) January 30, 2020

Los Simpson también predijeron a Greta Thunberg registrando su propia marca. pic.twitter.com/TzDUINMkXa — Chico de los Recaos (@Alvaro_Ramaju) January 30, 2020

Greta Thunberg fue declarada persona del año 2019 por la revista 'Time' tras haber logrado poner en primera plana los problemas del planeta. La joven, que comenzó manifestándose en 2018 cada viernes frente al parlamento sueco con su humilde cartel de 'Huelga escolar por el clima', ha logrado que miles de personas, sobre todo jóvenes, se hayan sumado al movimiento 'Fridays for Future'.