La Fiscalía 'no ve motivos' para la repetición del juicio de Ana Julia Quezada

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la vista en audiencia pública que ha acogido este miércoles, que mantenga la condena a prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño de ocho años Gabriel Cruz, y ha mostrado su oposición a la repetición del juicio. En su intervención en la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, ante un tribunal presidido por el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, la fiscal del caso, Elena María Fernández, ha expuesto también los argumentos por los que entiende que no hubo ensañamiento, y que el jurado no fue condicionado por la magistrada que presidió el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Almería.

La defensa de Ana Julia Quezada solicita que se repita el juicio por asesinato (Europa Press)

Tras este acto, que ha durado algo más de un ahora, el TSJA emitirá una sentencia, en un plazo de aproximadamente una semana, según ha precisado Del Río al final de la vista, en la que decidirá si se repite el juicio con jurado popular contra Quezada, extremo que acusación particular y defensa piden si no se contemplan los aspectos contenidos en sus recursos al dictamen de la Audiencia de Almería.

Tanto Fiscalía como acusación particular y defensa han expuesto presencialmente sus alegaciones al fallo que condenó a Quezada también por la comisión de dos delitos contra la integridad moral y otros dos de lesiones psíquicas hacia sus padres Ángel Cruz y Patricia Ramírez. Los recursos de la defensa y la acusación particular, por distintos motivos, piden la repetición del juicio, toda vez que la Fiscalía Provincial impugnó parte de estas peticiones y recurrió la condena por los delitos contra la integridad moral al entender que el jurado popular incurrió en "manifiesto error" al valorar la prueba.

La fiscal ha expuesto este miércoles en Granada su "disconformidad" con las pretensiones de defensa y acusación particular, al entender que "no se han quebrantado la norma ni las garantías procesales" , por lo que, ha agregado, "la anulación del juicio decae por su propio peso". Acerca del ensañamiento que el jurado no apreció, y que ha llevado a la acusación particular a pedir que se repita el juicio por no avenirse a la pericial de parte que presentó contra el criterio de los forenses, la fiscal, que ha negado que las instrucciones de la magistrada al jurado pudieran condicionarlo, ha señalado que éste optó por "la versión forense" más "imparcial", negando de este modo "una agonía prolongada" del niño.

Para el letrado Francisco Torres, que ejerce la acusación particular en representación de los padres de Gabriel Cruz, hubo un "clarísimo ensañamiento", con base en la pericial de parte, que apuntaría a que "el último remate fue asfixiar" al niño, si bien "antes había recibido una brutal paliza".

Ha leído parte de las intervenciones de la magistrada presidenta del tribunal de la Audiencia de Almería, en las que entiende que pudo haber "subido mucho el listón del ensañamiento" en sus explicaciones al jurado popular, y ha finalizado incidiendo en su petición al TSJA para que incluya en ensañamiento en la sentencia condenatoria, "sin necesidad de repetir el juicio", lo cual sería "complejo" aunque "quizá no quepa otro remedio".

Los padres de Gabriel defienden que la jueza entró a dar opinión' sobre la agravante de ensañamiento durante el juicio, propiciando que los nueve integrantes del jurado popular 'no motivaron suficientemente su veredicto' (Europa Press)

Esteban Hernández, abogado de Ana Julia Quezada, ha defendido por su parte que la condena se ajuste "no menos pero tampoco más" lo que dicta la ley, y que ha habido "defectos" en el proceso que suponen "una quiebra en el derecho a un juicio justo", entre los que ha incluido también "la parcialidad en las instrucciones" que supuestamente habría dado la magistrada.

'REO EN LA EDAD MEDIA'

Este letrado ha pedido al TSJA a que contribuya a "una profunda reflexión" al hilo de "la desmedida presión mediática" que a su parecer padeció Quezada, apuntando a la existencia de "juicios paralelos" bajo la influencia también de las redes sociales, tras su "exhibición" como si fuera "un reo en la Edad Media" y un análisis de "su vida al minuto desde la óptica de lo negativo". El TSJA ha dejado visto para sentencia el caso, que deriva de estos recursos. En concreto, la Fiscalía impugnó la apelación presentada por la defensa de Ana Julia Quezada e interpuso, asimismo, un recurso contra los delitos probados contra la integridad moral de los padres, al margen de los delitos de lesiones psíquicas.

La fiscal indicó que, en el caso enjuiciado, "no cabe duda" de que Ángel Cruz y Patricia Ramírez "sufrieron un padecimiento inconmensurable" pero remarcó que la "interpretación que de los hechos" realizó el jurado respecto del delito contra la integridad moral "incurre en manifiesto error y no pondera adecuadamente un juicio de razonabilidad". Con respecto al recurso de apelación presentado por la defensa y que impugna, la fiscal expresó su "disconformidad" y solicitaba la confirmación íntegra del fallo a excepción de los dos delitos contra la integridad moral.

LA POSICIÓN DE LA MADRE

Ante la nulidad del juicio solicitada por la defensa, la madre de Gabriel ha manifestado recientemente su interés en que se repita la vista oral, "o que, en su caso, de manera extraordinaria, nos dijeran científicamente por qué rechazaron el ensañamiento porque tengo derecho y necesito como madre respuestas".

Al hilo de esto, ha señalado que, en caso de que se derogase la prisión permanente revisable, habría que "convertir la pena y si se quedara solo en alevosía, cumpliría menos años y no podría ser condenada a la pena máxima, 25 años". "Yo tengo que pelear porque ella no salga nunca más a la calle", según ha aseverado. La Audiencia Provincial de Almería ya prorrogó la prisión provisional para Ana Julia Quezada por un plazo máximo de 14 años, 31 meses y 15 días a la espera de que se sustancien los recursos presentados al TSJA.