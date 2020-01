Las populares gemelas Brie y Nikki Bella... ¡embarazadas a la vez!

Brie y Nikki Bella, las mediáticas gemelas campeonas de WWE (World Wrestling Entertainment) conocidas como 'The Bella Twins', de 36 años, han anunciado que están embarazadas. "Es una locura", confiesa Nikki en la revista 'People', "las dos tenemos los mismos síntomas", muchas náuseas. Estaba en clase de yoga cuando tuvo un presentimiento, aunque pensó que se debía a que su hermana acaba de comunicarle que estaba esperando a un bebé y que ella sentía sus "vibraciones".

Brie y Nikki Bella, las gemelas campeonas de WWE, durante un evento el pasado mes de octubre (Cordon Press)

Reconoce que, cuando se hizo la prueba, el resultado "fue una sorpresa total", puesto que ella y su prometido, el bailarín Artem Chigvintsev -a quien conoció gracias a su paso por el popular programa 'Dancing with the stars'- no buscaban aún un hijo. Confiesa que le llevó una semana aceptarlo y que llegó a pensar que no estaba lista para algo así.

Brie, sin embargo, había estado meses buscando darle un hermanito a su hija, pero al no conseguirlo, ella y su marido se resignaron y dejaron de intentarlo. Después de eso, durante unas vacaciones en Francia a conocer a la que será la familia política de su gemela, comenzó a encontrarse mal y a sentirse irritada.

Las mediáticas 'The Bella Twins' están embarazadas a la vez con solo una semana y media de diferencia en su gestación (Cordon Press)

Al regresar a casa, se hizo la prueba y se llevó la enorme sorpresa. Cuando, a los pocos días, Nikki le dijo que ella también estaba en estado de buena esperanza, no podía creérselo. "¿Las gemelas embarazadas al mismo tiempo?", se preguntó, incrédula. "La gente va a pensar que es una broma".

Nikki, que no tiene más hijos, se siente feliz. "Es algo con lo que he soñado toda mi vida", explica. "No puedo imaginar la vida sin ser madre y experimentar el milagro de la vida".