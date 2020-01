Si no superas la ITV, ¿te puedes quedar sin seguro de coche?

Durante los primeros cuatro años de vida de nuestro coche, siempre y cuando éste sea nuevo, nos libramos de ella. Después, sólo nos enfrentamos a este trámite en años alternos hasta que nuestro vehículo suma una década de vida. A partir de entonces, nuestra cita anual con la ITV es ineludible. Con esta revisión se pretende comprobar que los coches que circulan por nuestras carreteras cumplen los requisitos mínimos de seguridad y sus obligaciones medioambientales. Pero, ¿qué pasa si no la superamos con éxito? ¿Nos pueden bloquear el seguro del coche?

Circular con la ITV caducada o sin ellas, tiene consecuencias (AECA-ITV).



De momento, no. Y decimos de momento porque ya hay movimientos para que esto cambie. El principal motivo que ha llevado a poner esta medida sobre la mesa es el absentismo de aquellos propietarios que no pasan esta Inspección Técnica. No en vano, se calcula que en España el 20% de los coches circulan sin ella. Una cifra que crece hasta el 40% cuando se trata de las furgonetas y hasta el 43% en los ciclomotores.

Como decíamos, una de las medidas que se quiere tomar para evitar esto tiene que ver con la póliza que protege a los vehículos. Para ello, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) quiere llegar a un acuerdo con las compañías de seguros. De esta manera, si el dueño de un coche no lo somete a la revisión anual o no la supera con éxito y no lo subsana, no podrá renovar su seguro ni firmar una póliza nueva.

200 euros de multa

Hay que recordar que circular con la ITV caducada o sin ella, es una infracción y como tal, está castigada con una multa económica de 200 euros y no conlleva la sustracción de puntos. A esto hay que añadir que si en un control de tráfico comprueban que circulamos sin esta revisión, no nos inmovilizarán el coche. Lo que sí pueden hacer es requisarnos el permiso de circulación y emitir un volante temporal para que pasemos la ITV en un plazo máximo de 10 días.

Si no tienes seguro de coche, no superarás la inspección (AECA-ITV).



¿Qué pasa si no tengo seguro?

En primer lugar, hay que recordar que en España, por ley, todos los coches están obligados a circular con un seguro de coche que incluya, como mínimo, la Responsabilidad Civil Obligatoria para cubrir los daños ocasionados a terceros.

Por lo tanto, no sería posible pasar la ITV sin una póliza que proteja a tu vehículo. No en vano, en la inspección comprueban la ficha técnica y el seguro. Si te falta alguno de las dos cosas, el resultado de la revisión es desfavorable y te darán 30 días para regresar con toda la documentación en regla. Si 60 días después, la estación de ITV no ha recibido una subsanación por tu parte, le comunicará a la DGT que no cuentas con seguro de coche. Además, ten en cuenta que si circulas sin una póliza puedes ser sancionado con multas severas e, incluso, pueden inmovilizarte el vehículo.

Finalmente, si tienes en tu poder un coche que, por las razones que sea, no usas, está parado y no tiene seguro, tendrás que contratar uno temporal (existen pólizas por días o por semanas) para poder llevarlo a pasar la Inspección Técnica del Vehículo.