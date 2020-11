El intento fallido del piloto del helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant por evitar el accidente

Tan solo dos minutos antes de desaparecer del radar, el helicóptero en el que este domingo viajaban Kobe Bryant (41 años), su hija Gianna María (13 años) y otras siete personas ascendió bruscamente algo más de 600 metros en apenas 60 segundos, en lo que parece un intento fallido por parte del piloto de sortear la montaña. Teniendo en cuenta las pésimas condiciones de visibilidad y que viajaba en modo visual (VFR), es decir, manual, es probable que decidiera elevar el aparato tras descubrir lo peligrosamente cerca del macizo que se encontraban. Desgraciadamente, esa decisión no sirvió de nada; dos minutos después de dejar de ser registrados por el radar, los servicios de emergencia recibieron una primera llamada de un ciudadano alertando de que un helicóptero se había estrellado.

Poco antes, el piloto había entrado en contacto con la torre de control de Van Nuys, un pequeño aeropuerto en el norte de Los Ángeles que se utiliza sobre todo para vuelos privados. Le indican que puede continuar, tras lo cual rodea el aeródromo y se introduce en la zona montañosa de Calabasas, donde se produciría el siniestro.

RELACIONADO Las otras familias devastadas por el accidente de Kobe Bryant

Una vez en esa área, el controlador aéreo le pregunta en tres ocasiones al piloto si necesita instrucciones de vuelo, pero no responde, quizás, porque volaba demasiado bajo. "Helicóptero N72EX, vuela demasiado bajo para guiarlo", avisó el controlador. Al parecer, no era una advertencia de peligro, sino simplemente de que a esa altitud no podían mantener la comunicación. En cualquier caso, fue el último mensaje desde control aéreo. Instantes después, se estrellaron.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando el terrible accidente en el que este domingo perdían la vida la leyenda del balocensto, Kobe Bryant (41 años) su hija mayor, Gianna María (13 años), además de otras siete personas. El aparato se estrelló contra una colina a unos 50 kilómetros de la ciudad de Los Angeles. Todos los ocupantes fallecieron en el acto.

Si bien las primeras hipótesis apuntan a la presencia de niebla en la zona como posible causa, las autoridades ya han advertido de que tardarán tiempo en aclarar las circunstancias del suceso, unas pesquisas para las que también cuentan con la colaboracón del FBI, según ha adelantado 'Los Angeles Times'. Lo cierto es que las malas condiciones meteorológicas habían llevado al Departamento de Policía de Los Ángeles a ordenar que todos sus aparatos aterrizaran.

El exjugador de 'Los Angeles Lakers' viajaba habitualmente en su helicóptero Sikorsky S-76, que partió este domingo hacia las 09.00 hora local (17.00 GMT) bajo una intensa niebla desde el Condado de Orange, donde vivía. Casi una hora después, según testigos, la aeronave se precipitó sobre una colina y se vio envuelta en llamas.

Daryl Osby, jefe de Bomberos del Condado de Los Ángeles, indicó que a las 9.57 horas (17.57 GMT) atendieron una llamada de emergencia que reportaba el accidente y que al llegar, los servicios de emergencia comprobaron que no había supervivientes. Añadió que los restos del aparato estaban en llamas y que el fuego fue "muy difícil de extinguir" por la presencia de magnesio, que reacciona con el oxígeno y el agua.

Kobe Bryant es una figura legendaria del baloncesto mundial. ©Efe

"Hubo una gran bola de fuego y nadie puede sobrevivir a eso", aseguró el comandante de vigilancia del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, que presenció los hechos. Por su parte, el fabricante del helicópetero, Sikorsky, ha emitido un comunicado en el que muestra sus condolencias y se pone a disposición de los investigadores.

RELACIONADO El terrible accidente ha tenido lugar este domingo

Por otra parte, se está trabajando para recuperar los cuerpos del lugar del siniestro y llevar a cabo las identificaciones oficiales. La oficina forense del condado de Los Ángeles ha advertido de que, aunque están "trabajando a fondo", estas tareas podrían demorarse, dadas las condiciones de inaccesibilidad del lugar. "Nuestra prioridad es completar la recuperación lo más rápido posible, pero de manera segura y completa".