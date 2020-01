Mueren 6 personas, varias de ellas miembros de una misma familia, en un tiroteo en Alemania

Un tiroteo ocurrido este viernes en la localidad de Rot am Seen, en el sur de Alemania, ha provocado seis muertos y varios heridos -al menos dos de ellos graves-, tal y como han confirmado fuentes policiales, que también han anunciado que el ataque lo ha perpetrado un único individuo, que ya ha sido detenido. Entre este hombre, de nacionalidad alemana, y las víctimas existía una relación personal, según la información proporcionada al canal de televisión NTV por esas mismas fuentes, que no han concretado más detalles.

Varios agentes de policía frente al local donde se ha producido el tiroteo este viernes (Getty Images)

Al parecer varias de las víctimas pertenecían a una familia, aunque no todos los muertos eran miembros de ésta. Los disparos se han producido sobre las 11.45 de la mañana en un local de esa pequeña localidad en el estado de Baden Württemberg, con unos 5.200 habitantes. Rápidamente, la policía ha acudido al lugar de los hechos con un fuerte dispositivo -incluidos un par de helicópteros- y, poco después, ha detenido al agresor.

"Esta es una zona muy tranquila", ha comentado, a la revista alemana 'Focus', una vecina que se encontraba en su casa cuando tuvo lugar el tiroteo y que salió corriendo a la calle cuando escuchó a los coches de polícía. "Nadie espera que disparen aquí".

⚠️POLIZEIEINSATZ IN #ROTAMSEE⚠️

Aktuell läuft der Einsatz noch. Bitte unterlassen Sie #Spekulationen. Wir melden uns mit weiteren Informationen. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) 24 de enero de 2020

Aunque el sospechoso ya ha sido detenido, continúa abierta la investigación, por lo que la policía ha pedido a los ciudadanos, a través de las redes sociales, que no den credibilidad a las especulaciones ni incrementen su propagación.