Irán confirma que dos misiles fueron disparados contra el avión ucraniano

La Organización de la Aviación Civil de Irán ha confirmado que dos misiles fueron disparados contra el avión ucraniano que fue derribado por las Fuerzas Amadas iraníes el pasado día 8 con 176 personas a bordo. Según un informe preliminar de la investigación publicado en las últimas horas, el derribo del aparato, un Boeing 737 de Ukraine International Airlines (UIA), se debió al lanzamiento de dos misiles Tor-M1.

La hipótesis del impacto de dos misiles contra el avión ucraniano ya fue compartida por medios de comunicación americanos (EFE)

La opción de que hubiera dos misiles involucrados en el siniestro y no solo uno ya fue adelantada por el periódico The New York Times, que publicó un vídeo que aparentemente mostraba el disparo de dos proyectiles. El accidente se produjo poco después de que la República Islámica lanzara más de una decena de misiles balísticos contra dos bases militares en Irak empleadas por las fuerzas de EEUU, en represalia por el asesinato el pasado 3 de enero del poderoso general iraní Qasem Soleimaní en una operación militar estadounidense en Bagdad.

RELACIONADO: Ucrania pide a Irán las cajas negras del avión derribado

En un primer momento, las autoridades de la República Islámica aseguraron que la aeronave había sufrido un accidente, pero el 11 de enero reconocieron que había sido derribada por un misil lanzado por un error humano por la Guardia Revolucionaria iraní.

El 8 de enero un avión Boeing 737 de Ukraine International Airlines se estrelló poco tiempo después de abandonar el aeropuerto de Imán Jomeini acabando con la vida de 176 personas (EFE)

Pocos días después, el gobierno iraní anunció la detención de 'varias personas' por el derribo del avión y la creación de varios comités especiales en las Fuerzas Armadas para investigar las causas del accidente y si el papel de Estados Unidos y su presión militar hacía el país islámico habían tenido que ver en el error humano cometido por las fuerzas militares iraníes.

Además, informaban que las cajas negras del avión serían trasladadas a Francia para su análisis debido a que Irán no disponía de dispositivos que pudieran acceder a la información que contenían las cajas por el estado de destrucción en el que se encontraban tras el accidente.