Carlos Sainz gana su tercer Dakar a los 57 años

El piloto madrileño Carlos Sainz ha ganado por tecera vez el Dakar, después de haberlo logrado también en 2010 y 2018. A sus 57 años, se ha alzado una vez más con el touareg de oro, en esta ocasión conduciendo para Mini. Si ya era el piloto más veterano en haber logrado una victoria en el Dákar, ahora amplía su récord dos años más. Para su copiloto, Lucas Cruz, es su tercer triunfo, todos ellos junto a Sainz. Uno de los primeros en felicitarle y mostrar su orgullo ha sido su hijo, Carlos Sainz, quien en redes se ha mostrado inmensamente feliz: "57 años, 3er Dakar, 3 marcas diferentes. Orgullo es poco", comentaba.

Carlos Sainz es felicitado por sus compañeros (Getty Images)

Sainz afrontaba la etapa de este viernes, una cronometrada entre Haradh y Qiddiya, con diez minutos de ventaja sobre Stéphane Peterhansel (Mini) y Nasser Al-Attiyah (Toyota). El catarí ganó la última etapa y el español finalizó cuarto perdiendo menos de cuatro minutos en meta. En la clasificación general final, Sainz le sacó más de seis minutos a Al-Attiyah y casi diez a Peterhansel, que cerró el podio, mientras que Fernando Alonso (Toyota) acabó decimotercero en su primera participación.

El Dakar es una prueba muy dura para la que el piloto se entrenó a conciencia y sin sentirse en ningún momento limitado por su edad. "Me siento orgulloso de seguir compitiendo y de haber sido el piloto más veterano en ganar esta prueba. Mucho más no va a durar, pero creo que me he ganado el derecho a estar aquí y a disfrutar hasta que diga basta", dijo en declraciones rcogidas por al agencia EFE poco antes de comenzar esta prueba.

También explicaba algunas de las particularidades del rally. "Pilotas tan solo con la información de las pocas notas que recibes del copiloto y de lo que ves. Tienes que tomar decisiones con lo poco que tu cerebro puede juzgar y eso a veces te engaña y te lleva a cometer errores". A pesar de las dificultades, el esfuerzo ha merecido la pena y Carlos Sainz puede enorgullecerse de haber hecho historia una vez más.

El Dakar 2020 se ha disputado íntegramente en Arabia Saudí (EFE).

El Dakar 2020 se ha disputado íntegramente en Arabia Saudí, con doce etapas del 5 al 17 de enero y un recorrido de casi 8.000 kilómetros, de los que más de 5.000 han sido cronometrados, con salida en Yeda, la segunda ciudad más grande del país, y llegada en Qiddiya, una gran ciudad de ocio que se construyera a las afueras de la capital Riad.