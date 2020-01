Conmoción en Bélgica: muere una joven de 17 años por un shock tóxico tras usar un tampón

El caso de Maëlle, una joven belga de 17 años que ha fallecido de forma repentina como consecuencia de un 'shock tóxico' tras usar un tampón, ha conmocionado al país y despertado la preocupación por este tipo de infecciones, tan raras como peligrosas. Todavía devastada, Laurence Hennuy, la madre de la adolescente, quiere ofrecer su testimonio para evitar que sucedan casos similares. Y es que a Maëlle no la diganosticaron bien porque los síntomas son muy parecidos a los de otras dolencias.

La joven Maëlle en una imagen compartida por su madre en redes sociales.

Según ha contado a la cadena belga RTBF, todo sucedió la semana pasada y fue muy rápido. Su hija, una joven vitalista y aficionada al deporte, llegó a casa del gimnasio el lunes y, por la noche, comenzó a sentirse mal. "En torno a las once empezó a tener fiebre. Después le vinieron naúseas, seguidas de vómitos. Nos preocupamos por su estado y llamamos al médico de urgencias, que le diagnosticó una gastroenteritis", cuenta.

El martes continuaron los síntomas y, por la noche, comenzó a sufrir problemas de visión. Al ver que también tenía la tensión muy baja llamaron a la ambulancia y, una vez en el hospital, los médicos se dieron cuenta de que además padecía una grave deshidratación. Terminaron derivándola a cuidados intensivos a otro centro donde, por primera vez, le diagnosticaron el 'Síndrome del Choque Tóxico'. "Fue demasiado tarde".

Laurence Hennuy, la madre de Maëlle, quiere su desgracaido caso sirva al menos apra evitar otras muertes (Captura de pantalla de la RTBF).

"Mi ángel, mi orgullo, ha partido a las estrellas. Tu que soñabas con viajar por el mundo y he aquí que te has marchado para hacer un viaje muy largo", publicaba Laurence en sus redes pada despedirla. También su padre le dedicó unas palabras: "Hay tantas cosas que no he tenido tiempo de decirte, tantos proyectos que querías hacer con y sin nosotros (...) Habrá muchos momentos y etapas que ya no viviremos juntos, pero sé que nos miras y que permanecerás con nosotros en nuestros corazones. Te queremos mucho".

Laurence Hennuy quiere que el caso de su hija sirva para concienciar sobre el Síndrome del Choque Toxico (SST por sus sigals en inglés). "Muchos médicos nos han dicho que no están al corriente y que sucede muy rara vez... sin embargo, le pasó a mi hija y en cuidados intensivos me dijeron que no es tan extraño".

El SST es una enfermedad muy poco frecuente, aunque grave, causada por toxinas y que puede desencadenarse también or infecciones cutáneas o después de una cirugía. No se conocen las causas exactas que vinculan esta dolencia con el uso de tampones, aunque se sabe que está relacionado con la absorción, por ello los expertos y los fabricantes recomiendan usar siempre el mínimo grado de absorción asociado al flujo menstrual, además de cmabiar el tampón con regularidad.