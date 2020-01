Segundo fallecido en la explosión de la petroquímica de Tarragona

Los bomberos que buscaban al trabajdor desaparecido en la explosión de la petroquímica IQOEXE han encontrado esta mañana su cuerpo sin vida en las instalaciones, por lo que el balance de la terrible explosión que tuvo lugar este martes se eleva a dos muertos y ocho heridos, dos de ellos con quemaduras graves. El otro fallecido es un vecino que se vio golpeado en su vivienda como consecuencia de la onda expansiva. El trabajador que ha aparecido muerto era jefe de planta, llevaba desaparecido desde que se produjo el incidente, poco antes de las 19 horas del martes, y ha continuado la búsqueda durante toda la noche.

Los Bomberos han trabajado durante toda la noche en la planta y esta mañana han reanudado la búsqueda (EFE).

La explosión en la empresa química Iqoxe en el Polígon Sud de La Canonja, en Tarragona, se produjo en un reactor que posteriormente afectó a una cisterna cercana, ha explicado este miércoles el jefe operativo de Bombers de la Generalitat en Tarragona, Albert Ventosa. En declaraciones a los medios desde el Centro de Mando Avanzado, Ventosa ha detallado que el reactor es "el recipiente donde los productos químicos reaccionan para conformar el producto final".

La mañana de este miércoles, los efectivos de Bombers siguen trabajando en la combustión en el tanque de óxido de etileno de forma "controlada" inyectando nitrógeno y controlando la longitud de la llama para que no afecte al exterior. En la misma comparecencia, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado este miércoles que la extinción del incendio "evoluciona favorablemente" y que la estrategia se está cumpliendo. "Todavía hay un producto que está combustionando y requiere enfriamiento y no podemos dar la situación por cerrada", ha valorado el conseller, que ha añadido que el nivel de peligrosidad va bajando a medida que avanzan las horas.

La explosión, que ha sido perceptible a varios kilómetros a la redonda, se ha originado a las 18.41 horas en la empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), situada en La Canonja, junto a la N-340, y dedicada a la elaboración de óxido etileno, que no es tóxico pero sí muy inflamable.

Originó una gran columna de fuego y humo, muy vertical, y provocó un estruendo que ha hecho temblar el suelo en la zona de la petroquímica y sus alrededores.

Hasta 30 dotacines de bomberos han trabajado en el complicado incendio de la planta (Bomberos de Cataluña).

Supestamente, el óxido de etileno, un componente necesario para la fabricación del plástico, no es tóxico, si bien las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en sus casas. El confinamiento se levantó minutos después de las 21.30 horas, ya que, según el consejero de Interior, Miquel Buch, no ha existido riesgo para la salud porque no se ha generado ningún tipo de toxicidad en el aire.