Alejandro Giammattei es investido como el nuevo presidente de Guatemala

Alejandro Giammattei ha sido investido este martes como presidente de Guatemala, un país agobiado por la violencia y donde uno de cada dos niños sufre de desnutrición. Estas son las claves del primer discurso de Giammattei como mandatario de Guatemala tras recibir la banda presidencial de manos del gobernante saliente, Jimmy Morales Cabrera. Guatemala es, según Transparencia Internacional, el cuarto peor país del continente en cuanto a corrupción, solamente por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela. El presidente anunció la creación de una comisión presidencial para luchar contra el flagelo, que en los últimos tres años ha llevado a prisión a al menos 150 personas entre ministros, funcionarios y empresario.

El nuevo presidente guatemalteco informó que a partir de este martes quedaba al margen de su partido político, Vamos, para servir a todos los guatemaltecos y no solo a sus partidarios. La agrupación política de Giammattei, segunda fuerza del Congreso, consiguió este mismo martes la presidencia del Congreso de la mano del legislador Allan Rodríguez. La decisión de Giammattei no tiene precedentes en la política guatemalteca desde la instauración de la democracia en 1986. "No vamos a ser un gobierno perfecto, pero sí un gobierno correcto", afirmó el médico y cirujano retirado.

3. COMBATE A LA VIOLENCIA

Giammattei anunció como una de sus primeras medidas la lucha directa contra las pandillas. El mandatario anunció la presentación próximamente de una iniciativa de Ley para declarar a las pandillas como "grupos terroristas". La nación centroamericana es uno de los 10 países más violentos del planeta y solo en la última década ha registrado la muerte violenta de 60.000 personas, en muchos casos víctimas de las pandillas y del narcotráfico. Giammattei manifestó su confianza en acabar con "esta lacra que extorsiona, asesina y no nos deja a los guatemaltecos emprendedores desarrollarnos".

4. LA DESNUTRICIÓN

"Los niños y niñas malnutridos son el gran fracaso de nuestro país", apostilló Giammattei. "Son ni más ni menos que el espejo que nos muestra nuestro rostro más terrible. Una realidad que no podemos negar. Ellos son el primer objetivo de este gobierno en los próximos cuatro años", explicó el político y exdirector del Sistema Penitenciario. Los índices de Guatemala en nutrición son los más bajos del continente, especialmente en desnutrición crónica en la infancia, edad clave para el desarrollo humano.

5. LAS MUJERES

"Quiero hablarle a ustedes, las mujeres guatemaltecas, quienes son nuestro pilar del desarrollo", subrayó el mandatario. Giammattei detalló que durante sus cuatro años de gobierno las mujeres guatemaltecas serán "atendidas, escuchadas y protegidas", y que tendrán un aliado en su persona en la lucha contra la violencia doméstica.

Además, también quiso recordar a "los olvidados", a "los grupos indígenas", "los migrantes" y los "discapacitados" como se autodenominó el mismo mandatario, quien sufre de esclerosis múltiple desde hace cuarenta años y usa muletas para caminar.