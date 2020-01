Continúa la angustiosa búsqueda del desaparecido en la explosión de la petroquímica de Tarragona

Los bomberos siguen trabajando sin descanso para encontrar a la persona que permanece desaparecida desde que este martes se produjera la explosión el polígono petroquímico sur de Tarragona que ha dejado un muerto y ocho personas heridas. Aunque no se ha desvelado su identidad, se sabe que es empleado de la planta. Se espera que esta mañana lleven también perros especializados para participiar en la búsqueda. Según 'La Vanguardia', la persona desparecida podría estar en la zona de oficinas, que ha quedado bastante afectada.

Los bomberos han trabajado durante toda la noche en el incendio (Europa Press).

Un total de 30 dotaciones de Bomberos de la Generalitat han trabajado en el incendio de la industria de La Canonja (Tarragona), en la extinción del tanque afectado por la explosión durante toda la noche. En torno a las 22.00 han logrado contener la fuerza de las llamas.

RELACIONADO: La tremenda explosión soprendió este martes a los vecinos a última hora de la tarde

La explosión, que ha sido perceptible a varios kilómetros a la redonda, se ha originado, por motivos que se investigan, a las 18.41 horas en la empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), situada en La Canonja, junto a la N-340, y dedicada a la elaboración de óxido etileno, que no es tóxico pero sí muy inflamable.

Ocho trabajadores de esta empresa química han sufrido quemaduras debido a la explosión y posterior incendio, dos de los cuales han sido evacuados al hospital del Vall d'Hebrón, uno en estado crítico y otro muy grave. De los otros seis operarios heridos, uno ha sido trasladado con quemaduras de diversa consideración al Hospital Juan XXIII de Tarragona, mientras que los otros cinco han sufrido lesiones leves y tres de ellos ya han sido dados de alta. En cuanto al fallecido, ha sido un hombre que se ha golpeado en la cabeza durante el temblor de un edificio de Tarragona por el efecto de la onda expansiva, ha explicado el Ayuntamiento

30 dotaciones de bomberos han trabajado en el suceso (Bomberos de Cataluña).

La explosión ha originado una gran columna de fuego y humo, muy vertical, y ha provocado un estruendo que ha hecho temblar el suelo en la zona de la petroquímica y sus alrededores, donde Protección Civil ha activado la fase de emergencias del plan de reacción ante los accidentes químicos (PLASEQCAT).

RELACIONADO: Más noticias de sucesos en 'Tu Otro Diario'

Algunos vecinos se han quejado de que las sirenas de alarma no han sonado, pese a la importancia de esta incidencia, mientras la federación de Industria de CCOO de Cataluña ha denunciado que el Plan de emergencias del sector químico, PLASEQCAT, "ha fallado".

Supestamente, el óxido de etileno, un componente necesario para la fabricación del plástico, no es tóxico, si bien las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en sus casas. El confinamiento se levantó minutos después de las 21.30 horas, ya que, según el consejero de Interior, Miquel Buch, no ha existido riesgo para la salud porque no se ha generado ningún tipo de toxicidad en el aire.