Borja Sémper, verso suelto de la política y padre de familia numerosa

Borja Sémper es un valiente. No solo porque, siendo apenas un chaval, con 17 años, ingresó en las Nuevas Generaciones del PP en un momento (corría 1995) en el que una decisión así podía amargarle la vida. Llegó a soportar amenazas de muerte cuando fue concejal de Irún, entre 1995 y 2010, algo a lo que muchos no estaban dispuestos. También es un valiente porque nunca le ha importado desafiar esterotipos o defender abiertamente sus posiciones.

Borja Sémper llevaba 30 años dedicado a la política (Gtresonline).

Pero el arrojo no es lo único diferente en este dirigente popular vasco, que hoy tiene 44 años y esta mañana anunciaba su decisión de dejar la política tras 30; no es un político al uso. Desde que en 2015 se enamorara perdidamente de la actriz Bárbara Goenaga, se deja ver en eventos sociales y mantiene una intensa actividad en redes.

Entonces se conocieron casi por casualidad, gracias a amigos. Hoy tienen dos hijos en común, Telmo (4 años) y Eliot (1 año), y coforman una familia feliz y numerosa junto con los hijos anteriores de cada uno de ellos: Pablo, fruto del primer matrimonio de Borja, y Aran, el hijo de Goenaga tuvo con el actor Óscar Jaenada.

Él mismo ha confesado que lleva la foto de sus hijos en el móvil y que los acerca al colegio cada vez que puede. Precisamente, su compañero y amigo, el ahora portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, opina que es uno de los factores que más han pesado en su decisión. "Hablé ayer con él y es una decisión que ha tomado para no vivir alejado de su familia. Tiene una posición complicada por el trabajo de su mujer. La lejanía en la familia siempre tiene un alto coste personal", ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Borja Sémper y Bárbara Goenaga en una iamgen comaprtida por ella en sus redes.

A pesar de guardan discreción, Sémper ha descrito a su pareja como una "mujer espectacular" y ambos se han intercambiado mensajes públicos de cariño en las redes. Hace unos meses Bábabara comentaba "amor es... muchas cosas... por ejemplo, que se lea todos tus guiones y no levante la vista ni con turbulencias". A lo que él, entregado, respondía "te voy a responder en casa, que aquí lo pongo todo perdido de merengue y azúcar".

No es habitual entre los políticos dar muestras públicas de sensibilidad. Pero esto es algo que no debe de asustarle tampoco pues ya lo ha hecho con anterioridad y de forma muy notoria: Sémper ha compaginado la primera línea política con su carrera como escritor. En su haber tiene dos libros, 'Sin complejos', un ensayo político en el que narra sus vicisitudes al frente del partido en el País Vasco y habla duramente contra la corrupción (Destino, 2013); y 'Maldito (des)amor' (Lapsus Calami, 2015), un libro de poemas.

Borja Sémper durante la presentación de su libro de poemas junto con la periodista Cristina Pardo (Gtresonline).

Tal vez su sensibilidad no esté hecha para estos tiempos de populismo y tonos broncos. No le gustan. Y así lo ha manifestado siempre que ha tenido ocasión. "Me lo agradecerás, quiero hacer algo excepcional por ti, decir adiós", uno de los breves poemas de 'Maldito (des)amor' resuena hoy como una premonición.