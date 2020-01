The Initiative, el estudio de videojuegos que puede equilibrar la balanza entre Xbox Series X y PS5

En 2018, la feria de videojuegos E3 era un hervidero de rumores, confirmaciones y anuncios de todo tipo. Durante la presentación de Microsoft, Phil Spencer, máximo responsable de Xbox de la corporación estadounidense, desarrolló su ambicioso plan para los próximos años: adquirir estudios ya consagrados, como Ninja Theory, The Coalition o 343 Industries, y reclutar a algunos de los mejores desarrolladores de otras compañías para formar The Initiative, destinado a marcar la diferencia en la nueva generación de consolas con títulos exclusivos para la por entonces conocida como Project Scarlett, recientemente bautizada como Xbox Series X.

Dos años después de aquella presentación, sigue existiendo un halo de misterio y secretismo en torno a lo que se trae entre manos este nuevo equipo formado a golpe de talonario. Su proyecto, un título triple A para la nueva Xbox que saldrá al mercado a lo largo de las próximas navidades, puede ser el primer paso para recuperar los usuarios perdidos con Xbox One y plantar cara a la futura PlayStation 5. Porque si algo ha decantado la balanza en la actual generación han sido los juegos exclusivos: por cada Gears of War o Sea of Thieves de Xbox One, Sony contratacaba con media docena de propuestas que sólo se podían catar si contabas con una PS4.

Lo que sí se conoce son los nombres y el abultado currículum de los integrantes de The Initiative. Con su sede a escasa distancia de la playa de Santa Monica, al sur de California, el estudio está encabezado por Darrell Gallagher, principal responsable de la resurrección de Lara Croft como productor de su reboot y su secuela, Tomb Raider y The Rise of Tomb Raider. También procedente de Crystal Dynamics, Daniel Neuburger, vinculado a la franquicia de la aventurera más popular de los videojuegos desde 2007, ejercerá como director de un videojuego del que pronto se sabrán más datos.

A ellos dos se suman grandes creativos de la industria, como cinco de los responsables de God of War, el diseñador de niveles del primer Red Dead Redemption y GTA: San Andreas, el responsable de las armas de Apex Legends, el director de Sunset Overdrive y, por último, Blake Fischer, del núcleo duro de Microsoft desde hace casi tres lustros. Juntos, confían en sorprender con una vuelta de tuerca a algún género ya existente o incluso proponer algo completamente rompedor. Con tanto talento junto, parecen capaces de hacerlo.

Es el proceso inverso a lo que usualmente vemos en el mundo de los videojuegos. Los estudios recién creados suelen ser pequeñas empresas que van creciendo poco a poco hasta que dan el “pelotazo” con un título concreto. En este caso, Microsoft ha impuesto su músculo financiero para atraer a algunos de los mejores diseñadores de mecánicas, directores y productores de la competencia, mientras consolida su base de usuarios gracias a iniciativas como el Game Pass, su tarifa plana de juegos, o Project xCloud, que busca hacer frente a amenazas como Google Stadia o PlayStation Now.

De momento, los otros dos títulos ya confirmados para el lanzamiento de Xbox Series X son Halo: Infinite, que promete ser un espectacular regreso del Jefe Maestro, y Senua’s Saga Hellblade 2, la secuela de uno de los mejores juegos de la presente generación. ¿Conseguirá Microsoft ganarle la partida a Sony? Por el momento, ya genera la suficiente expectación como para aventurar un empate técnico.