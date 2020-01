EEUU y Canadá creen que un misil derribó el avión que se estrelló con 176 personas a bordo

El Boeing 737 de la aerolínea ucraniana UIA que este miércoles se estrelló cerca de Teherán con 176 personas a bordo sin que ninguna sobreviviera pudo haber sido derribado por un misil iraní. Así lo han afirmado desde Estados Unidos y, especialmente, Canada, con información de sus servicios de inteligencia. Al parecer, existen indicios de que en el siniestro participaron las defensas antiaéreas del régimen de los ayatolás, aquel día en plena crisis con Washington.

Restos de uno de los motores del avión que se estrelló este miércoles cerca de Teherán (EFE).

"Tenemos inteligencia procedente de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra inteligencia. Las pruebas indican que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", ha explicado el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una rueda de prensa en Ottawa. Con 63 fallecidos, Canadá es el segundo país que ha registrado más víctimas en ese suceso, después de Irán, que tuvo 82.

El accidente se produjo poco después de que la República Islámica lanzara más de una decena de misiles balísticos contra dos bases militares en Irak empleadas por las fuerzas de EEUU, en represalia por el asesinato el pasado 3 de enero del poderoso general iraní Qasem Soleimaní en una operación militar estadounidense en Bagdad. Trudeau agregó que la información preliminar que posee Canadá "refuerza la necesidad de una profunda y completa investigación" y exigió a Teherán que permita el acceso a su territorio de investigadores canadienses, ya que hasta ahora no lo ha hecho.

La tragedia ha provocado una gran conmoción en Canadá, de donde son 63 de las 176 víctimas (EFE).

Mientras, en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó que Irán pudo ser la causa del accidente: "Alguien pudo haber cometido un error en el otro lado, no (fue) nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros", indicó en una intervención en la Casa Blanca. "Algunas personas dicen que fue (un fallo mecánico), personalmente no creo que sea cuestión de eso", dijo Trump, quien subrayó que el avión volaba "en un vecindario hostil".

"Tengo mis sospechas -destacó-. No quiero decirlo. Es algo trágico". Trump también expresó su esperanza de que las autoridades iraníes entreguen las cajas negras a Boeing, Francia o a algún otro país para esclarecer las causas del accidente. Medios de comunicación estadounidenses publicaron este jueves que los servicios de Inteligencia del país creen que Irán derribó con misiles el aparato, posiblemente por error. De acuerdo con sus datos, los satélites de EEUU captaron dos lanzamientos de misiles justo antes de que el avión explotara.

Miembros de los servicios de emergencia observan parte del fuselahe del Boeing 737 de la compañía ucraniana UIA que se estrelló en la madrugada del miércoles en Teherán (EFE/ Abedin Taherkenareh).

Por su parte, las autoridades iraníes negaron la madrugada de este viernes las informaciones y urgieron a Canadá a compartir la información que posean. El portavoz del Gobierno iraní, Alí Rabieí, calificó en un comunicado los informes que responsabilizan a Irán del accidente aéreo de "falsos" y de "una guerra psicológica contra Teherán", mientras que el Ministerio de Exteriores los consideró "especulaciones sospechosas".