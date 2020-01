Las principales aerolíneas europeas dejan de sobrevolar Irak e Irán

Las principales compañías aéreas europeas -entre ellas la alemana Lufthansa y la francesa Air France- han decidido no sobrevolar Irán e Irak como medida de precaución tras el ataque iraní a una base estadounidense situada en territorio iraquí y después de que un avión ucraniano se estrellara cerca de Teherán. Iberia, integrada en el grupo IAG, no está afectada por la situación en esa zona del mundo, porque sus rutas no pasan por esos países, han indicado a Efe fuentes de la aerolínea. La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) ha prohibido esta madrugada a las aerolíneas comerciales estadounidenses operar en los espacios aéreos de Irán e Irak y sobrevolar los golfos Pérsicos y de Omán.

Las aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos, Emirates y Flydubai, han cancelado vuelos a Bagdad (Irak) (EFE)

En cuanto a las compañías europeas, Lufthansa ha cancelado hoy un vuelo a Teherán y ha dejado de sobrevolar Irán e Irak. Del mismo modo, Air France ha anunciado que "hasta nueva orden" sus aviones no sobrevolarán los espacios aéreos de esos dos países. La aerolínea francesa, que no tenía conexiones con Irán desde 2018, seguirá de cerca la evolución del conflicto.

"Los planes de vuelo se adaptan en tiempo real en función de las decisiones de las autoridades francesas y regionales en todo el mundo para garantizar el más alto nivel de seguridad en sus vuelos", ha explicado Air France en un comunicado. La aerolínea holandesa KLM, que forma parte del mismo grupo que Air France, también ha decidido dejar de sobrevolar Irak e Irán "de forma temporal" y hasta "nuevo aviso".

Los vuelos previsto que pasan por los espacios aéreos iraní e iraquí tomarán rutas alternativas pero no se cancelarán, han explicado a Efe fuentes de empresa holandesa. British Airways, otra de las compañías del grupo IAG, se ha limitado a decir que tomará "las medidas apropiadas" y que nunca operará un vuelo si no está garantizada su seguridad.

Algunas compañías aéreas asiáticas, como Singapore Airlines y Malaysia Airlines, habían optado previamente también por desviar sus vuelos para no sobrevolar Irak e Irán. Las aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos, Emirates y Flydubai, han cancelado asimismo sus vuelos a Bagdad.