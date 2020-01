ARCOMadrid 2020 dará más voz a los artistas

La 39ª edición de ARCOmadrid, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo, pretende potenciar el papel y la participación de los artistas a través de charlas, visitas guiadas y un mayor número de galerías con programas enfocados a dar a conocer a los mismos. ARCOmadrid 2020, que vuelve a tomar IFEMA, reunirá 210 galerías de 30 países diferentes, entre las que destacan las 70 procedentes de España, un 33 %. El restante 67 por ciento permitirá potenciar la participación de artistas del continente americano, destacando la presencia de Brasil y Argentina, según han informado los organizadores este jueves en un comunicado.

ARCOmadrid (EFE).

En una edición en la que se pretende reforzar la "innovación" y el "conocimiento de creadores nacionales e internacionales" destaca la inclusión, junto al programa general, de las secciones comisariadas, que llegan a la feria de arte bajo el lema "It's Just a Matter of Time" ("Es solo cuestión de tiempo"). Dicho espacio contará, por un lado, con un programa discursivo con una selección de 13 artistas de once galerías y, por otro, con el programa "Diálogos", con diez galerías en las que se llevará a cabo un análisis de la creación contemporánea.

Finalmente, se añade un último programa llamado "Opening", con 21 galerías que "representarán la apuesta del joven galerismo internacional". Como novedad, este año no sólo los coleccionistas invitados ,alrededor de 300 de 40 países, tendrán la posibilidad de disfrutar de visitas guiadas por artistas sino que también el público gozará de dicho privilegio. Las visitas tendrán un coste de 20 euros y deberán reservarse previamente a través de la web del evento, en la que también se podrán comprar a precio reducido las entradas generales del 1 de diciembre al 1 de febrero.