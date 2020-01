El estremecedor testimonio de la hija y hermana de los ahogados en la piscina de Mijas

Fue la única que, junto con su madre (que nunca se bañó) sobrevivió a la tragedia. La hija mediana, de 14 años, de Gabriel Diya, el pastor que falleció ahogado en la piscina del Club La Costa World en Mijas (Málaga) junto a otros dos de sus hijos, contó a la Guardia Civil que a ella también le costó salir y que intentó lanzar un salvavidas a su familiares. Según su testimonio, que recoge el 'Diario Sur', la menor relató a los guardias que, en el momento, del baño, se encontraban en la zona en la que hacían pie, pero se despistaron. "Normalmente nos hemos bañado en piscinas donde el desnivel empieza al principio y va hacia el final; no fuimos conscientes de que, en este caso, la parte más profunda está en el centro".

Según su testimonio, comenzaron a resbalarse hacia la zona más profunda. "Me di cuenta de que no hacía pie, me asusté y, con algo de dificultad, conseguí salir". En ese dramático momento, mientras su madre corría a pedir ayuda a los apartamentos, ella intentó arrojar al agua el flotador salvavidas. Sin embargo, asegura que le costó "mucho esfuerzo desenrollarlo del lugar en el que estaba". Para cuando llegaron trabajadores del hotel a lanzarse al agua, ya era demasiado tarde.

La menor contó que todos habían dado clases de natación, pero que no solían bañarse en el mar o en lugares donde no hicieran pie. No obstante, tras la versión difundida por la Guardia Civil, la familia envió un comunicado en el que quiso aclarar que quien sí sabían nadar (quien no sabría era la madre) y anunciaba que se estaba planteando ordenar una investigación paralela sobre lo sucedido. "Ahí tuvo que pasar algo", señalaba hace unos días Javier Toro, el abogado que representa en España a Olubunmi Diya, la viuda y madre de los fallecidos.

Por su parte, CLC World Resorts, la empresa española que gestiona el complejo, ha dicho en un comunicado que la "diligente y exhaustiva" investigación de la Policía española concluyó que la piscina operaba "con normalidad" y no había "ningún mal funcionamiento".