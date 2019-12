Caso Marta Calvo: El fiasco de los investigadores tras el examen de los restos hallados en casa del detenido

Los resultados de los análisis de los restos hallados en la vivienda de Jorge Ignacio P., el detenido por la desaparición de Marta Calvo, suponen un fuerte varapalo de cara al avance de la investigación porque no son concluyentes, según publica 'Las Provincias'. El reducido tamaño de los tres jirones de piel analizados ha impedido al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil obtener el ADN de los mismos y cotejarlo con el de la madre de la joven valenciana.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil no ha podido obtener ADN en los restos hallados en la casa de Jorge Ignacio P. (EFE)

De este modo, los investigadores siguen sin tener pruebas del descuartizamiento, si bien dan credibilidad, como informa el mismo diario, a la declaración de Jorge Ignacio P., dado que la geolocalización de su móvil coincide con el trayecto que aseguró haber seguido para deshacerse de los restos de Marta Calvo.

Aún así, la Guardia Civil no descarta que mintiera para evitar que se encuentre el cuerpo sin vida y se le pueda acusar formalmente de muerte violenta. Hasta hace unos años, si no se hallaba el cadáver, no había delito, pero ya existe jurisprudencia que sentencia lo contrario; es decir, que no se localicen los restos de Marta no implica necesariamente que Jorge P. no fuese condenado por su crimen.

Los responsables de la investigación dan credibilidad a la versión del detenido por la geolocalización de su móvil (EFE)

En cualquier caso, es evidente que esta situación dificulta la investigación y, sobre todo, que incrementa el dolor de la familia de la joven, que ya han manifestado que "hasta que el cadáver de Marta no aparezca" viven "una lenta agonía".

Mientras, los agentes siguen buscando restos en el vertedero de Dos Aguas de Valencia, donde ya llevan semanas trabajando sin ningún tipo de resultado. Marta Calvo desapareció el pasado 7 de noviembre en el municipio valenciano de Manuel tras citarse con Jorge Ignacio P.