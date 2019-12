La suerte sonríe a varias localidades afectadas por la DANA con los premios de la Lotería

La Lotería de Navidad ha dejado unos 32 millones de euros en la Región de Murcia, 24 de ellos correspondientes al 'Gordo'; y los otros ocho millones repartidos entre cinco de los 5º Premios, los dos 4º Premios y el 3º Premios, según ha hecho saber el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la Región, José Laorden. En concreto, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha recaído en el número '26590', ha dejado 20 millones de euros en Las Torres de Cotillas, una de las zonas afectadas por el DANA, y otros cuatro millones de euros en la pedanía de Beniaján, 1,6 millones de euros se han ido a parar a una peña del Bar Pina, situado en el barrio de Vistalegre.

La panadera, Luz, que ha repartido 8 millones de euros (Europa Press).

La administración de Las Torres de Cotillas, ha vendido parte de ese premio, en concreto 20 décimos, al Obrador de La Luz, una confitería de la localidad, que ha repartido ocho millones de euros, el resto ha sido vendido en ventanilla. La responsable de la administración de Las Torres de Cotillas, Fuensanta Aupi, que confirmaba que los 50 décimos consignados han sido vendidos recordaba que esa administración ya ha repartido a lo largo de su historia varios premios de Lotería de Navidad, incluso el Gordo del Niño en 2006 que vendieron íntegramente, y solo le quedaba dar el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario.

Aupi ha contado que ella no se ha quedado con ningún décimo pero ha asegurado que no le importa porque lo importante es "repartir premios y seguir trabajando". Ha reconoció que dar un 'gordo' siempre es "emocionante" pero ha reconocido que dar un 'Gordo' de Navidad es "especial". Por su parte, la dueña de El Obrador de Luz, Luz María Laveda, se encontraba preparando diferentes encargos cuando se ha enterado de que había vendido 20 décimos de el 'Gordo' en su establecimiento. Ha tenido que terminar los encargos rápidamente porque no podía "dejar a los clientes tirados" para atender a medios de comunicación y festejar con los agraciados que se han acercado hasta el establecimiento.

La propia Laveda ha contado "muy nerviosa" que ella misma se ha encargado de llamar a muchos de los agraciados. Ha vendido los 20 décimos, ella se ha quedado con uno y su novio con otro, y ha reconocido que le ha tocado a "gente que sé que le viene muy bien". El 3º Premio, que ha recaído en el número '00750', también habría dejado 500.000 euros en San Pedro del Pinatar y 50.000 euros en San Javier. En concreto, la administración número 2 de San Pedro del Pinatar 'El Perolo' que tenía consignadas 7 series, habría vendido una serie completa, 10 décimos, premiados con 50.000 euros cada uno. En el caso de San Javier, habría vendido un décimo valorado en 50.000 euros.

Los dos cuartos premios también han dejado un pellizco en la Región. En concreto, la administración situada en la carretera de La Manga, tenía consignados siete décimos del '49797', cada uno de ellos premiado con 20.000 euros, por lo que, de haberlos vendido todos, habría repartido 140.000 euros. El otro cuarto premio, el '41710', habría dejado 200.000 euros en Murcia capital, ya que la Administración número 38, situada en Ronda de Garay, tenía consignada una serie.

UN 'BUEN PELLIZCO' CON LOS QUINTOS PREMIOS

El último 5º Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha recaído en el número '81610', habría dejado 2.760.000 millones de euros en Águilas y 60.000 euros en San Pedro del Pinatar. En Águilas, la administración situada en la calle Isabel La Católica, tenía consignada 31 series de ese número, es decir 310 décimos dotados con 6.000 euros que, si han sido vendidos, habría dejado 1,8 millones de euros.

El penúltimo de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha recaído en el número '69823', ha sido vendido en Molina de Segura, en la administración situada en el número 32 del Paseo Rosales. En concreto, la administración molinense habría repartido un total de 60.000 euros, al tener consignados un total de 10 décimos, dotados cada uno de ellos con 6.000 euros.

Por otro lado, el 5º Premio que ha recaído en el número '74770', ha sido vendido en Lorca, San Pedro del Pinatar y Alhama de Murcia y habría dejado 612.000 euros. De este quinto premio, dotado con 60.000 euros a la serie, la administración 9 de Lorca, situada en el Centro Comercial San Diego, habría vendido 10 series completas, lo que habría dejado 600.000 euros. 'El Perolo' de San Pedro del Pinatar y la Administración situada en la avenida de Juan Carlos I de Alhama de Murcia habrían vendido un boleto cada una.

Asimismo, el 5º Premio '66212', vendido en Lorca y Totana, y habría dejado 12.000 euros, 6.000 en cada una de las localidades. En Lorca, la administración situada en la calle Corredera, 41, habría vendido un décimo y la situada en la calle Mayor de Totana, otro boleto.

Finalmente, el número '06293', 5º premio dotado 60.000 euros ha sido vendido en las poblaciones de San Pedro del Pinatar, Alcantarilla, Ulea, San Javier y Los Alcázares, dejando un pellizco de 42.000 euros. En concreto, en San Pedro del Pinatar, 'El Perolo' ha dado 12.000 euros, y en el resto de administraciones 6.000 euros en cada una de ellas: en Alcantarilla (calle Mayor 195), la del Centro Dos Mares de San Javier, la de la calle del Molino de Ulea y la situada en la calle Río Nalón de Los Alcázares.

También comentar que la administración de Loterías 'El Perolo' de San Pedro del Pinatar ha vendido 20 décimos del número anterior, el '10988' y el '10990' y posterior del 2º Premio, el '10989'. De este modo, esta administración habría dado un total de 25.000 euros, ya que cada uno de estos 20 décimos vendidos está premiado con 1.250 euros.