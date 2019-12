Las lágrimas de Nerea, una reportera premiada en directo y otras anécdotas del día

Al ser un día de tanta expectación y emociones, el Sorteo Extraordinario de Navidad deja imágenes pero también historias y anécdotas en todo el país. La primera de ellas la ha protagonizado la niña Nerea Pareja, que este domingo ha cantado el segundo premio y un cuarto premio del Sorteo de Navidad, y además dio los tres premios más tempraneros en el sorteo del año pasado, y movió el bombo del que salió la bola de El Gordo en 2016. Y en esta ocasión, la pequeña no ha podido tampoco evitar emocionarse.

Nerea Pareja, no pudo evitar emocionarse (Europa Press).

Mientras se cantaban los premios y los lugares donde había caído ese número, las reacciones no se han hecho esperar. En un club de yudo han repartido casi 100 millones del 'Gordo' de Navidad en Salamanca tras jugar 25 series con el número 26590, en participaciones de cinco euros.

Cubrir como periodista este día es algo muy emocionante. Pero todavía más, si te enteras de que has ganado un "pellizco" del premio. Esto es lo que le ha pasado a Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1 de Televisión Española. '¡Que mañana no voy! ¡Natalia no trabaja mañana!', ha dicho la periodista a sus compañeros, que se ha convertido en protagonista del día (y en las redes sociales) cuando ha retransmitido en directo desde San Vicente del Raspeig, en Alicante, que ella tenía un décimo agraciado con 5.000 euros

Escudero lo ha celebrado por todo lo grande, como si hubiese ganado el 'Gordo', con bailes y música.

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1 de Televisión Española, bajo una lluvia de champán (Captura del vídeo RTVE).

Otro trabajador de La Sexta también ha sido premiado en directo. Antonio Miró, responsable de SEO de la página web, estaba trabajando ese mismo día cuando se enteró de la buena noticia, ya que dos décimos que comparten cinco miembros de su familia han sido agraciados con el 'Gordo'.

La reina por excelencia de la loteria tiene nombre: Doña Manolita, donde hoy ha sido muy agraciados y han repartido suerte en Madrid al vender de nuevo el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, así como el segundo, tercero, un cuarto premio y dos quintos. "Prácticamente todos los premios", ha manifestado uno de los trabajadores, además "intuían" que "algo tenía que caer" este 2019, año que han definido de "muy peculiar", pues han sufrido desde un esguince, hasta un accidente así como la caída de parte de la cornisa del edificio la víspera del sorteo, que hizo cerrar la administración cinco horas.

En 'Doña Manolita' festejaban con gran alegría todos los premios (Europa Press).

Un ferretero de San Lorenzo de El Escorial ha repartido 25 millones de euros entre vecinos del municipio al vender el décimo 10.989, agraciado con el segundo premio del Sorteo extraordinario de Lotería de Navidad de 2019. En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, el duelo del establecimiento, de nombre Rogelio, ha explicado que ha vendido 200 décimos de este número y está "muy orgulloso" de repartir 25 millones entre habitantes de la localidad.

RELACIONADO: En imágenes: alegría, celebraciones y mucha emoción en el Sorteo de Navidad

A su vez, ha dicho que el décimo ha sido "muy repartido", que ha beneficiado también a "gente pobre" y que ve "cumplido el sueño de su padre", que cuando era encargado del establecimiento tenía la ilusión de "repartir millones" en San Lorenzo del Escorial.

Un ferretero reparte 25 millones de euros en El Escorial (Europa Press).

Mientras que unos se enteraban por la televisión, otros recogian setas como el estanquero de Mollerussa (Lleida) Josep Saló que ha dado 18 millones al comprador de 36 series del tercer premio, el 00750. Josep Saló ha explicado a Europa Press que no conoce al hombre que le pidió ese número: "Una petición fuera de serie que pudimos conseguir", ha dicho.

Cánticos y baile de jotas tras descubrir que han repartido 320 millones de euros en concepto de 80 series del Gordo en el centro aragonés El Cachirulo de Reus (Tarragona). En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, el presidente de la asociación, José Allueva, ha explicado que lo festejarán "por todo lo alto porque esto es digno de ser celebrado". "Si sin más motivo que una simple celebración de cumpleaños ya cantamos jotas, imaginados que puede suceder con una situación de este tipo", ha dicho, y ha asegurado que este premio hará contenta a mucha gente.

A punto de coger el agraciado número 26.590 estuvo el vecino de Barcelona Carles Mulero, pero lo descartó: "Me alegro por el barrio porque necesita el dinero". Mulero ha comprado el décimo de lotería en la Administración 249 de Barcelona, la que ha vendido el primer premio y todavía no ha abierto este domingo, y aunque estuvo a punto de comprar el número ganador, finalmente se decidió por el 68.246: "Decidí comprar otro y me alegro por la chica que lo compró" .