En imágenes: alegría, celebraciones y mucha emoción en el Sorteo de Navidad

El 22 de diciembre siempre es un día lleno de alegrías, emoción y celebraciones. Los afortunados que se hacen con algunos de los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comparten este momento celebrándolo tambiñen los loteros, y donde no falta el champán y la música. Además, aunque no hayan sido premiados, cientos de personas asisten al Teatro Real, haciendo gala del buen sentido del humor, disfrazados de árboles de Navidad, Papá Noel, etc..

Jose Maria Nogales y su mujer Paloma Rodriguez celebran la venta de "El Gordo" en Sevilla (Gtresonline).