Si utilizas carreteras de peaje, prepárate porque los precios suben en 2020

Con la llegada de 2020, vendrán muchos cambios y el mundo del motor no será ajeno a ellos. En esta ocasión no hablamos de modelos nuevos o movilidad más sostenible, sino de precios. Y, concretamente, de los de las autopistas gestionadas por el Gobierno de España. Efectivamente, una vez más, habrá una subida aunque será más leve que la de otros años. Eso sí, esta medida no afectará a todas aquellas autopistas que se han liberalizado hasta el momento.

Los precios de los peajes vuelven a subir (Gtres).



Una subida del 0,84%

¿Cuándo, cómo y de cuánto será esta subida de precios de las autopistas? La pregunta del millón engloba tres puntos que vamos a responder por parte. El incremento de los peajes gestionados por el Gobierno a través de Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre) se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2020 y será del 0,84%, aproximadamente.

Este porcentaje se extrae de una revisión automática que se acordó en 2002 con el Ejecutivo. Para poder calcularlo se tienen en cuenta la media del Índice de Precios al Consumo que va entre el mes octubre de un año y del siguiente. Después se pondera dependiendo del tráfico que han registrado estas autopistas.

De esta manera y por tercer año consecutivo, los peajes subirán sus precios. Sin embargo, en 2020 este incremento será algo menor que los anteriores ya que en 2019 fue del 1,67% y en 2018 alcanzó el 1,91%.

Hay nuevas autopistas liberalizadas (Gtres).



Las autopistas afectadas… y las que no

La subida de precio se aplicará a un total de 1.270 kilómetros repartidos en estas autopistas: AP-2 (Zaragoza – Mediterráneo), AP-46 (Pedrizas – Málaga), AP-51 y AP-6 (Ávila), AP-53 (Santiago – Alto de Santo Domingo), AP-6 (Villalba – Villacastín – Adanero), AP-61 y AP-6 (Segovia), AP-66 (Campomanes – León), AP-68 (Bilbao – Zaragoza), AP-7 (Barcelona – Tarragona, Estepona – Guadiaro, Málaga – Estepona y Montmeló – La Junquera), AP-71 (León – Astorga) y AP-9 (Ferrol – Portugal).

Evidentemente, hay autopistas que se van a librar de esta subida de precios por una simple razón: han sido liberalizadas o su concesión termina en 2019 como es el caso de la AP4 (Sevilla – Cádiz) o la conexión entre Tarragona, Valencia y Alicante a través de la AP7. Por lo tanto, circular por ellas será gratis con la llegada de 2020.