'Dolor y Gloria', seleccionada entre las semifinalistas para los Óscar

La cinta española "Dolor y Gloria", de Pedro Almodóvar, fue seleccionada este lunes por la Academia de Hollywood como semifinalista para competir por el Óscar a la mejor película internacional. Se trata de la única película hispanohablante que consigue superar el corte por el que la Academia preselecciona a diez candidatas que competirán por lograr una nominación que se anunciará el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles (EE.UU.)

Pedro Almodóvar (EFE).

'Dolor y Gloria', que la semana pasada logró la nominación a los Globos de Oro, competirá, entre otras, contra 'Parasite', de Corea del Sur; 'Les Misérables', de Francia, 'Atlantics', de Senegal, y 'Beanpole', de Rusia. Destaca la gran cantidad de cintas seleccionadas de Europa del este, que suponen la mitad de la lista de semifinalistas y son: 'The Painted Bird', de República Checa; 'Truth and Justice', de Estonia; 'Those Who Remained', de Hungría; 'Honeyland', Macedonia del Norte, y 'Corpus Christi', de Polonia.

'Dolor y Gloria' también ha conseguido figurar también como semifinalista al premio a la mejor banda sonora original para las composiciones de Alberto Iglesias, que sumaría su cuarta candidatura al Oscar si finalmente logra la nominación.