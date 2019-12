ERC prioriza la mesa de diálogo en las negociaciones con el PSOE

ERC ha advertido este lunes al PSOE que "el chantaje no le funcionará" en las negociaciones sobre la investidura y ha insistido en la mesa de diálogo para solucionar "el conflicto político" entre Cataluña y el Estado, mientras que los socialistas piden ir "paso a paso". ERC y PSOE mantienen los contactos para acordar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, con el fin de que presida un gobierno de coalición con Unidas Podemos. En paralelo, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha presentado un acuerdo con los comunes en materia de fiscalidad de cara a la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2020.

Mesa de negociación entre ERC y PSOE (EFE).

El acuerdo contempla modificaciones en IRPF y Sucesiones, punto este último con el que JxCat siente "incomodidad", si bien asume el pacto, ha expuesto el portavoz parlamentario del espacio posconvergente, Eduard Pujol. Sobre las negociaciones PSOE-ERC, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado que "de momento se reconoce que hay un conflicto político, cuya solución se debe canalizar por la vía política, por lo que el siguiente paso es activar la mesa de negociación".

Vilalta se ha referido en una rueda de prensa a las declaraciones realizadas este fin de semana durante el congreso del PSC por parte de algunos dirigentes socialistas, entre ellos el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en las que instaban a ERC a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como primer paso para el diálogo.

"No es bueno que los socialistas pongan la vía negociadora como moneda de cambio", ha afirmado Vilalta, porque ERC "negocia por convicciones, pensando en lo que conviene a nuestro país, no a cambio de una investidura de un presidente del Gobierno ni tampoco para obtener ventajas partidistas". Ha lanzado, en este punto, una advertencia a los líderes del PSOE: "Ni las presiones ni el chantaje le van a funcionar con ERC", porque lo que quieren los republicanos "es canalizar políticamente el conflicto entre Cataluña y el Estado español". No obstante, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha puntualizado que las palabras de José Luis Ábalos no son ningún "chantaje" sino la constatación de una realidad.

Tras salir reforzado del Congreso del PSC, Iceta se ha mostrado confiado este lunes en que el próximo presidente de la Generalitat será "de ERC o del PSC" y que la relación entre ambos partidos será la de dos "competidores directos". Por su parte, la presidenta del PSC, Núria Marín, ha pedido ir "paso a paso" en las negociaciones entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y centrarse precisamente en esto: "En estos momentos lo más importante es quién asume la presidencia de España", ha dicho. El portavoz de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha deseado que las decisiones de la justicia europea y belga relacionadas con el "procés" no afecten a las negociaciones para el acuerdo de Gobierno y a la abstención de fuerzas como ERC.

Precisamente, este lunes la justicia belga ha acordado aplazar la vista sobre la posible extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig hasta el próximo 3 de febrero, a expensas de que la justicia europea se pronuncie sobre la inmunidad europarlamentaria que alegan, a raíz de una demanda del republicano Oriol Junqueras. Por su parte, el secretario general del PPC, Daniel Serrano, ha reprochado al PSC que “se le hayan multiplicado las naciones existentes en España” cuando negocia con ERC la investidura y ha pedido un adelanto electoral en Cataluña, porque el primer acuerdo para los Presupuestos de la Generaltiat ya llega "demasiado tarde".