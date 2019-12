Dos juegos españoles, los mejores del año en iPad y Mac

Apple ha presentado su balance de las apps que, bajo su criterio, han sido las mejores del año, tanto para iPhone, como para iPad y ordenadores Mac. En esta ocasión, dos de los mejores juegos del año han tenido sello español: Hyper Light Drifter y GRIS, dos títulos diferentes pero que comparten una cosa en común: un diseño de gran calidad. Estas son el resto de las aplicaciones que, para la marca, han definido el 2019.

Imagen de GRIS, el mejor juego del año para Mac (Apple).

Este 2019 ha sido un año muy importante para Apple. Por un lado, han lanzado algunos productos muy importantes, como el Mac Pro, el nuevo iPhone 11 o sus auriculares con cancelación de ruido, los Airpods Pro, y por otro han dado el pistoletazo de salida a sus plataformas de contenido por suscripción: Apple Arcade, para los juegos, y Apple TV+ para series y películas de producción propia.

Pero es en la parcela de software donde han venido las mayores novedades de la marca en años. Sobre todo, en el sistema operativo iPad OS, que permite usar la tablet de Apple de manera mucho más interesante.

Los desarrolladores parecen haberse tomado la App Store más enserio que nunca y Apple ha premiado, como cada año, las aplicaciones más interesantes de su plataforma móvil.

RELACIONADO: Análisis: iPhone 11 Pro Max, una cámara para dominarlos a todos

Así, el mejor juego de 2019 para iPad es Hyper Light Drifter, desarrollado por el estudio indie californiano Heart Machine y publicado por Abylight Studios S.L, una empresa editora con sede en Barcelona.

Una aventura única

En palabras de Apple: “esta aventura para iPad es un auténtico festín para los sentidos que nos sumerge en un mundo en dos dimensiones, misterioso y de gran belleza”.

Esta aventura llevará al jugador a embarcarse en un viaje en busca de la cura a su enfermedad, para lo cual tendrá que deshacerse de múltiples enemigos en un universo donde todo está animado a mano y en el que la banda sonora juega un papel fundamental.

GRIS, el mejor juego para Mac

Pero no solo las aplicaciones para iPad y iPhone han sido las protagonistas de este año para Apple. El mejor del año para Mac es GRIS, un juego desarrollado por el estudio barcelonés Nomada Studio.

RELACIONADO: Seis meses usando un iPad Pro como ordenador portátil: esto es todo lo que puede ofrecer

Este juego es una particular aventura en la que el usuario se pone en la piel de Gris, “una joven que pasa por una situación dolorosa, lo que le lleva a atravesar una realidad difuminada por su propia tristeza”, según explican desde Apple.

La gran particularidad de GRIS es que sus delicados gráficos y su genial banda sonora contrastan con un sistema de juego muy innovador, en el que no hay texto, solo iconos visuales para resolver los puzles sin importar el idioma.

Por su parte, el mejor juego para el iPhone ha sido Sky: Children of the Light, el mejor juego para el Apple TV ha recaído sobre Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu), y e el mejor juego de Apple Arcade ha sido Sayonara Wild Hearts.