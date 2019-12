Oriol Junqueras: ERC votará no, si no hay una mesa de negociación entre gobiernos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, asegura, en una entrevista que publica el diario La Razón desde la prisión de Lledoners, que su partido votará "no" a la investidura de Pedro Sánchez "si no hay una mesa de negociación entre gobiernos donde podamos hablar de todo". A juicio de Junqueras, la negociación con el PSOE no es una negociación normal, "se habla de la mesa de negociación entre gobiernos, del conflicto político", y añade que la posición de Esquerra es la de apostar por la vía política y acabar con la judicialización del conflicto.

Oriol Junqueras (EFE).

Para el líder de ERC "la pelota está en el tejado de los socialistas y las terceras elecciones también". "Votaremos no, argumenta, si no hay una mesa de negociación entre gobiernos donde podamos hablar de todo y fijemos un calendario y unos mecanismos de cumplimiento de los posibles acuerdos de esa mesa". Considera que "ERC ha sido muy clara con sus condiciones. Si se dan, podemos replantear nuestra posición, pero si no se acuerda una mesa de negociación como reclamamos nuestro voto será negativo. No estamos negociando una investidura, sino los mecanismos para buscar una solución democrática al conflicto".

RELACIONADO: PSOE y ERC constatan 'avances'en las negociaciones para investir a Pedro Sánchez

"La parte catalana lleva su propuesta que pasa por la autodeterminación y la amnistía y esperamos que el Estado haga alguna propuesta. Aceptaremos lo que salga cuando los ciudadanos voten", sostiene Oriol Junqueras, para quien la solución, insiste, "pasa por sentarse a hablar y poner las urnas en Cataluña".