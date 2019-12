Cinco coches que te podrías comprar si te toca la Lotería

Con la llegada de la Navidad, los niveles de ilusión se elevan y lo hacen con especial énfasis el 22 de diciembre. Es el día que se celebra el sorteo con motivo de estas fechas tan señaladas y uno de los momentos del año en el que los españoles más participamos en este tipo de juegos de azar. No es de extrañar, el premio gordo son 400.000 euros; una cantidad que, después de impuestos, se queda en unos 320.000 euros. Cifras para soñar… con comprarte ese coche con el que siempre has soñado o aquel que sabes que es un capricho que sólo te permitirías con un pellizco de dinero así. Teniendo en cuenta esto, hemos elegido cinco modelos que te podrías comprar si el 22 eres uno de los afortunados a los que les toca la lotería.

Muchas veces el primer premio de la lotería es aprovechado para darse un capricho (Gtres).

Ford Mustang Bullitt

Precio: desde 55.850 euros

Por qué lo elegimos: porque es una edición especial de un modelo mítico que no hará un gran agujero en tus cuentas y te permitirá otros caprichos.

Ford Mustang Bullitt (Ford).

Cómo es: disponible en dos colores (un verde conocido como Dark Highland Green y un negro bautizado como Shadow Black), se trata, como decíamos, de una edición especial de un modelo mítico. El Ford Mustang Bullitt te permitirá personalizarlo a tu antojo eligiendo tipo de asientos, suspensiones… para sorprenderte con lo verdaderamente interesante: su motor. Cuenta con un V8 Coyote de 5 litros con una admisión y una gestión electrónica nuevas, algo que le permite llegar a los 459 CV. Está asociado a un cambio manual.

Aunque no lo parezca, el Ford Mustang Bullitt es un coche práctico gracias a sus cuatro plazas y a un maletero más que decente teniendo el tipo de vehículo que es. Además, cuenta con un completo equipamiento de serie

Ferrari Portofino

Precio: desde 215.602 euros

Por qué lo elegimos: porque es el convertible de techo rígido más potente de la marca… y porque es un Ferrari.

Ferrari Portofino (Ferrari).

Cómo es: hablamos del relevo del California T, un modelo que mezcla elegancia, deportividad y lujo. Ferrari ha diseñado una configuración 'fastback' de dos volúmenes para el Portofino, que, en su interior, alberga espacio para cuatro personas. Eso sí, no es recomendable hacer grandes viajes ocupando la fila trasera.

La marca italiana le ha equipado con un motor V8 de 3.9 litros sobrealimentado por dos turbocompresores que generan una potencia de 600 caballos.

Porsche 911 Turbo S

Precio: desde 250.506 euros

Por qué lo elegimos: porque sigue siendo un 911 en toda regla, pero con 650 caballos de potencia.

Porsche 911 Turbo S (Porsche).

Cómo es: se trata de la versión más prestacional del Porsche 911, pero si vas a aprovechar que te ha tocado la Lotería para hacerte con un 911 Turbo S tendrás que esperar hasta la primavera de 2020, que es cuando llegará al mercado. La marca alemana ha puesto al día tanto el diseño como la tecnología, pero ha mantenido (y cuidado) el rendimiento.

Físicamente, el Porsche 911 Turbo S 2020 se parece mucho al 911 a excepción de su alerón trasero que es más grande. Bajo el capó nos encontramos con un motor bóxer biturbo de 3,8 litros y 6 cilindros, que genera 650 y va asociado a un cambio automático de 8 velocidades y doble embrague.

Tesla Cybertruck

Precio: desde 36.038 euros

Por qué lo elegimos: porque es raro, así de sencillo. Y cuando no te sobra el dinero, no te decantas por un modelo así, pero cuando te ha caído un buen pellizco de forma inesperada, ¿por qué no?

Tesla Cybertruck (Tesla).

Cómo es: Elon Musk y Tesla no nos han dejado indiferentes con su último modelo: un pick up eléctrico de líneas totalmente rectas y angulosas y una estética Blade Runner. Su producción empezará en 2021 así que se prevé que las entregas empiecen en 2022.

La versión de acceso ofrece 400 kilómetros de autonomía y la posibilidad de remolcar cargas de hasta 3.400 kilos. Eso sí, este es el nivel más básico ya que el nivel intermedio contará con dos motores eléctricos que le darán 480 kilómetros de autonomía y el escalón más alto dispondrá de tres motores que generarán una autonomía de más de 800 km, según datos de la marca.

Aston Martin DB11

Precio: 238.062 euros

Por qué lo elegimos: porque por este Aston Martin suspira hasta el mismísimo Agente 007 y… ¿quién puede resistirse a tener un coche de película?

Aston Martin DB11 (Aston Martin).

Cómo es: fabricado artesanalmente en Gaydo (Inglaterra), el Aston Martin DB11 es un coche con personalidad, carácter y elegancia. Esa es la sensación que transmite y que la marca ha sabido combinar con funcionalidad e ingeniería.

Hablamos de un coche que exhibe calidad por todos sus poros, algo lógico si tenemos en cuenta que se hace a mano. En su interior la tecnología de sus dos pantallas y su cuadro de instrumentos convive en completa armonía con la deportividad, las buenas prestaciones y el confort. Finalmente, el Aston Martin DB11 está disponible con dos motores: un V12 Twin-Turbo de 5,2 litros con 608 CV y un V8 Biturbo de 4 litros y 510 CV. Uno y otro llevan asociado un cambio automático ZF de 8 marchas.