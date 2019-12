Alberto Fernández asume la Presidencia de Argentina con el foco en aliviar la crisis económica

El peronista Alberto Fernández asumió este martes la Presidencia de Argentina con un llamado a la unidad para superar "el muro del rencor y del odio entre argentinos" y con el foco en aliviar la grave crisis económica, paliar la pobreza y renegociar la deuda que asfixia este país. En medio de ovaciones y la marcha peronista, Alberto Fernández recibió la banda y el bastón presidencial de manos de Mauricio Macri, el primer mandatario argentino no peronista que termina su mandato desde el retorno de la democracia en 1983. Fernández, abogado de 60 años, inició y concluyó su discurso con un recuerdo al expresidente Raúl Alfonsín, el primer mandatario democrático tras la dictadura argentina, y también tuvo palabras de agradecimiento a la exmandataria Cristina Fernández, que le acompañará como vicepresidenta.

Alberto Fernández (EFE).

En un discurso de más de una hora, el nuevo presidente, que llegó al Congreso conduciendo su propio automóvil, apeló a dejar atrás la grieta ideológica que divide Argentina y tuvo un tono conciliador aunque criticó la gestión económica de su antecesor y anunció medidas económicas, políticas y judiciales. Fernández, que ganó las elecciones del pasado 27 de octubre al frente de una candidatura que consiguió unir al peronismo tras años de divisiones, convocó a "la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato de ciudadanía social", un pacto que será "fraterno y solidario", añadió. El presidente saliente Macri ha asegurado que el nuevo presidente va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva.

IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RENEGOCIAR LA DEUDA

Fernández anticipó algunas de las medidas que adoptará para que Argentina pueda superar la grave crisis de su economía, que cerrará este año con una caída de 3,1 %, inflación en torno a un 55 %, pobreza de 40 %, y desempleo superior al 10 %, y aseguró que el Gobierno de Macri deja al país en una situación de "virtual default"(cese de pagos). En el inicio de su mandato, uno de los principales retos que tendrá que afrontar Alberto Fernández será la renegociación de la deuda tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, Fernández insistió en que para pagar su deuda Argentina necesita volver a crecer y prometió buscar una "relación constructiva y cooperativa" con el FMI y con los acreedores privados.

RELACIONADO: Mauricio Macri y Alberto Fernández dan comienzo al proceso de transición de mando en Argentina

El eje prioritario del Gobierno de Fernández será un plan de lucha contra el hambre porque aseguró que "sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad". Entre las primeras medidas que anunció Fernández figura un sistema masivo de créditos no bancarios a tasas bajas, medidas para incentivar el empleo juvenil y un plan de reactivación de obras públicas, con proyectos de infraestructura de ejecución rápida y que generen "gran empleo de mano de obra local".

REFORMA DE LA JUSTICIA

Uno de los momentos más aplaudidos del discurso de Fernández fue en el que se refirió a la reforma de la justicia que impulsará su Gobierno para que "nunca más" haya una justicia que "decide y persigue según los vientos políticos del poder turno". El mandatario indicó que quiere "una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes", y recalcó que no quiere que "haya impunidad ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes" por lo que anunció el envío de un conjunto de leyes al Parlamento para reformar la Justicia.

También anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia para impulsar una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado, así como la supresión de los fondos reservados de este organismo que se destinarán a la lucha contra el hambre. En un convulso escenario regional y en medio de un frenazo económico global, Fernández señaló que Argentina tendrá una "diplomacia comercial dinámica" y en materia de relaciones internacionales pondrá en marcha "una integración plural y global".

RELACIONADO: El triunfo de Alberto Fernández devuelve al peronismo al poder en Argentina

A la investidura de Fernández asistieron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Paraguay, Mario Abdo Benítez, y Uruguay, Tabaré Vázquez, así como delegaciones oficiales de numerosos países. También acudieron los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Paraguay, Fernando Lugo, y el vicepresidente y ministro de Comunicación del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. El presidente saludó a todas las delegaciones y posteriormente juramentó a su Gabinete. Bajo un sol de justicia, miles de personas se congregaron en la emblemática Plaza de Mayo para celebrar el regreso del peronismo al poder.