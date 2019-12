La polémica comida, Netflix, el colchón.... las últimas 'confesiones' de Mariano Rajoy

Era un programa muy esperado. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se encuentra en plena promoción de su libro de memorias, 'Mariano Rajoy. Una España mejor' (Plaza & Janés), ha sido este martes el invitado de honor de 'El Hormiguero', donde ha hecho un repaso de sus recuerdos como presidente, un cargo que considera "un honor" y ha hablado con Pablo Motos de sus gustos y aficiones, visiblemente relajado y sin pelos en la lengua.

Lejos quedaron los tiempos de la Moncloa y Rajoy reconoce que se encuentra "estrupendamente" en su nueva vida como registrador de la propiedad. No obstante, comenzó la entrevista subrayando la importancia que supone para él haber sido presidente de España. "He trabajado mucho, supongo que habré tenido aciertos y cometido errores, he pasado momentos muy malos, porque gobernar es dificilísimo y ser presidente del gobierno es muy difícil. Pero servir a España es un honor y estoy encantado de haberlo hecho".

Aquella etapa terminó de forma abrupta con una moción de censura en la que, en su opinión, "se apostó por el extremismo" y con una imagen que fue entonces muy comentada: la del bolso de la vicepresidentea, Soraya Sáenz de Santamaría, aquella tarde, en el escaño de Mariano Rajoy. El expresidente defendió a preguntas de Pablo Motos aquella comida que se montó "por casualidad". "Dije 'ha terminado mi papel aquí', había tenido mis dos debates, y entonces fui a comer con cinco o seis colegas que estaban por allí, que podría haber sido otros cinco o seis… aparte de que no me acuerdo de nada, recuerdo que me lo pasé muy bien, hay gente que no le gusta que te lo pases bien, esto es para nota, es increíble".

Respecto a Pedro Sánchez cree que "le hubiera ido mejor de continuar con mi colchón, porque se le hubieran pegado algunas buenas cualidades" y lamenta que pusieran "la excusa de la corrupción" cuando "ningún miembro de mi gobierno estaba juzgado, ni condenado, ni investigado".

Durante la entrevista hubo también tiempo de charlar sobre temas de menor gravedad. Confesó, por ejemplo, que se dejó en Moncloa una bicicleta estática y que está pensando en cómo recuperarla o si prestársela a alguien. "No me cabía en casa". Y llegó el momento de tomar una cerveza: la última parte de la entrevista de Motos tuvo lugar en un bar cercano donde el expresidente confesó que tiene Netflix y hasta se ha vuelto un poco seriófilo. "He visto 'Fariña' y 'Vivir sin permiso'". Como gran aficionado al deporte, no pudo dejar de comentar el fútbol. "Juega también el Valencia, lo tiene más difícil". Pues bien: el Valencia dio la sorpresa, venció al Ajax y se clasificó para octavos de final de la Champions League. Un broche de oro para una noche agradable en la que la cerveza tuvo que saberle muy bien.