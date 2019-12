La Cámara de Representantes acusa a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso en el 'impeachment'

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha decidido acusar al presidente del país, Donald Trump, de dos cargos -abuso de poder y obstrucción al Congreso - en el proceso de 'impeachment' que se desarrolla en su contra, según ha avanzado este martes el jefe de la Comisión Judicial de la cámara baja, Jerry Nadler. "La Comisión Judicial anuncia dos artículos como cargos del 'impeachment' contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por graves crímenes", ha dicho Nadler, precisando que se trata de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Trump supuestamente retorció la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania para favorecer su reelección el próximo año (Europa Press)

Sobre el primero, ha explicado que "es una ofensa procesable para un presidente ejercer los poderes de su cargo para obtener un beneficio personal inapropiado, ignorando o perjudicando el interés nacional". Y "eso es exactamente lo que hizo Trump cuando presionó a Ucrania para que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020", ha afirmado. En cuanto al cargo de obstrucción al Congreso, ha argumentado que "un presidente que se declara por encima de la justicia, por encima del pueblo estadounidense y por encima del poder de 'impeachment' del Congreso - que está precisamente para proteger de las amenazas a las instituciones democráticas - es un presidente que se cree por encima de la ley".

El jefe de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, que preside a su vez la comisión encargada de investigar el 'impeachment' -integrada por las de Inteligencia, Exteriores y Revisión y Reforma -, ha considerado que no procesar a Trump haría a los congresistas "cómplices de sus abusos". "No teníamos elección", ha sostenido.

La comisión de investigación publicó la semana pasada su informe, en el que concluye que Trump retorció la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania con el propósito de que el país europeo abriera dos investigaciones "políticamente motivadas" para favorecer su reelección el próximo año.

Según los investigadores, Trump pretendía que las autoridades ucranianas investigaran al precandidato demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter Biden por supuestas corruptelas en sus negocios en Ucrania e indagaran "la desacreditada teoría de que fue Ucrania, no Rusia, quien interfirió en las elecciones presidenciales de 2016".

Para conseguir que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, impulsara estas dos investigaciones, Trump condicionó a ello dos cuestiones clave: la ayuda militar que Washington da a Kiev en el marco de la guerra en Donbás contra los separatistas prorrusos y una "ansiada visita" a la Casa Blanca.

En opinión de la comisión, Trump no solo abusó de su poder usando la política exterior como un instrumento al servicio de sus intereses electorales, sino que puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos por condicionar a dichas investigaciones la ayuda militar a Ucrania.

Tras ello, la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio luz verde al 'impeachment' contra el presidente estadounidense esgrimiendo que "los hechos son incontestables". "Si permitimos que el presidente esté por encima de la ley, entonces seguramente pondremos en peligro nuestra República", dijo.

EL SIGUIENTE PASO

De esta forma, Pelosi dio vía libre a la acusación formal contra Trump. El primer paso para ello es que la Comisión Judicial redacte el pliego de cargos, cuyo contenido ha anticipado este martes. Nadler ha explicado que la Comisión Judicial se reunirá a finales de esta semana para aprobar oficialmente el pliego de cargos, que contendrá estos dos delitos, tras lo cual pasará al pleno de la Cámara de Representantes, que decidirá por mayoría simple si envía a juicio a Trump, lo que sería el 'impeachment' en sentido estricto.

Si se compara con un proceso judicial ordinario, la Cámara de Representantes ejercería de juez instructor y fiscal, mientras que el Senado asumiría el papel de jurado y el presidente del Tribunal Supremo de juez.

'CAZA DE BRUJAS'

Trump, que acusó a Pelosi de tener "un ataque de nervios" al aprobar el 'impeachment', ha negado cualquier desviación de sus funciones presidenciales, tachando de "caza de brujas" el juicio político en su contra. "¡Caza de brujas!", ha escrito en Twitter. "Nadler ha dicho que presioné a Ucrania para interferir en nuestras elecciones de 2020. Ridículo, y él sabe que no es verdad. Los dos, el presidente y el ministro de Exteriores de Ucrania han dicho muchas que no hubo presión. Nadler y los demócratas lo saben pero se niegan a aceptarlo", ha denunciado.

Será la Cámara de Representantes quién decidirá por mayoría simple si envía a juicio a Trump (Getty / Archivo)

También ha cargado contra el jefe de la Comisión de Inteligencia, al que ha llamado "astuto Schiff", al que ha acusado de hacer una "declaración fraudulenta" ante el Congreso sobre las maniobras de Trump con Ucrania. "Le pillaron, fue muy vergonzoso, pero no le ha pasado nada", ha criticado, confiando en que finalmente tendrá que responder por ello.

En la misma línea se ha expresado el jefe de Gabinete, Mick Mulvaney. "Este es un proceso político, no un proceso legal", ha sostenido interrogado por la prensa en el marco de un coloquio celebrado por el 'Wall Street Journal'. Además, ha aclarado que, en el caso de que haya un 'impeachment' en el Senado y le citen para declarar como testigo, hará "lo que el presidente quiera". "Si el presidente nos dice que lo hagamos, lo haremos. Si decide que no, no lo haremos", ha recalcado. Por su parte, el jefe de la campaña de Trump para los comicios del próximo año, Brad Parscale, ha considerado que "los demócratas están haciendo este teatro político porque no tienen un candidato viable para 2020 y lo saben".

"Los demócratas de la Cámara de Representantes llevan tiempo queriendo revertir los votos de 63 millones de estadounidenses. Están decididos a procesar a Trump porque no pueden derrotarlo legítimamente en las urnas", ha incidido la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

De hecho, ha augurado que tanto Pelosi como el resto de congresistas demócratas "tendrán que responder ante sus votantes por fabricar un 'impeachment'" en lo que ha calificado como un movimiento netamente partidista. En cualquier caso, Grisham ha asegurado que Trump responderá a "estos falsos cargos en el Senado", donde espera ser "totalmente exonerado porque no ha hecho nada malo".

Solo tres presidentes estadounidenses han sido sometidos a un 'impeachment'. Andrew Johnson, que ganó el juicio político; Richard Nixon, que dimitió antes de ser cesado por el 'Watergate'; y Bill Clinton, que salió igualmente victorioso de sus mentiras en el caso Lewinski.