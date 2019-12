Greta Thunberg cede la voz a otros jóvenes activistas: 'Necesitan contaros su historia'

La joven activista Greta Thumberg ha acudido este lunes 9 de diciembre a la XXV Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la ONU (COP25) para ofrecer una rueda de prensa, junto con la activista de Fridays for Future Alemania, Luisa Neubauer, en la que ha avisado de que no iba a hablar sino que aprovechaba la atención mediática que genera para dar voz a otros jóvenes, especialmente del sur, que necesitan contar sus historia.

Como todas las veces que ha intervenido la joven, la expectación generada en los medios de comunicación ha sido enorme y se ha generado una gran cola de periodistas para entrar en la sala de prensa. "Hemos notado cierta atención mediática. Y creemos que es nuestra responsabilidad moral usar esta atención para dar voz a aquellos que necesitan contar sus historias", dijo Thunberg.

La joven sueca ha señalado que ambas son unas privilegiadas porque su historia ha sido contada muchas veces y ha insistido en que hay otra gente del sur y de los pueblos indígenas que necesitan contar su historia. "El impacto del cambio climático no afectará sólo a los niños de hoy. Está afectando a mucha gente, que esta sufriendo y muriendo hoy. Por eso, hemos creado este evento, como una plataforma para compartir historias que deben ser contadas.

LA IMPORTANCIA DEL PUEBLO INDÍGENA

Al ser preguntada por qué la resistencia indígena es tan importante para ella, Greta ha destacado que es "increíblemente importante" escuchar a los indígenas porque, a su juicio, "están sufriendo y sus derechos están siendo violados en todo el mundo". "Están siendo azotados por el cambio climático más y más rápido que nadie", ha apuntado la activista sueca, destacando que los indígenas "han mantenido el equilibrio de la Tierra durante miles de años" por lo que, en su opinión, "son importantes en este momento crucial".

Tras su intervención, Greta ha dado paso a otros jóvenes activistas de Islas Filipinas, Rusia, Estados Unidos, Uganda y Chile, quienes han valorado la situación climática y cómo se está desarrollando la Cumbre del Clima.

En este contexto, la activista chilena de Fridays for Future Ángela Valenzuela ha criticado que el mundo "no suele mirar a la parte sur del globo" y ha recordado que "miles de personas" se manifestaron en Chile por "una vida más digna". "El Gobierno chileno nos ha fallado, pero Chile ha despertado. El Gobierno declaró el Estado de Emergencia pero no tuvimos miedo y continuamos en la calle. Chile despertó y el mundo está despertando también", ha sentenciado Valenzuela.

"EL MUNDO ESTÁ ARDIENDO"

En referencia a la crisis climática, la activista de Fridays for Future ha defendido que los Derechos Humanos "tienen que ser protegidos" porque el mundo "está literalmente ardiendo". "La gente está muriendo por la crisis climática y hace falta ayuda, pero los gobiernos están tomando las decisiones erróneas", ha lamentado.

Por su parte, la activista de Minnesota (Estados Unidos) Rose ha apostado porque los jóvenes compartan sus historias y por "luchar juntos" por las generaciones futuras. Así, ha apuntado que la crisis climática "es algo más que una discusión de 1,5 grados". "La gente está muriendo y hay especies que están siendo asesinadas. Nuestro movimiento tiene que ser más grande que reciclar. Es tiempo de escuchar a la Madre Tierra", ha manifestado la joven activista.

En la misma línea, la activista de Fridays for Future en Uganda Hilda Flavia Nakabuye ha subrayado que cada viernes los jóvenes continúan perdiendo clases "para que el mundo sepa lo que está pasando". Asimismo, Flavia ha lamentado que, aunque en África no generan "nada" de emisiones, son "los que más" están sufriendo el cambio climático. "Vosotros tenéis sueños, pero nosotros también tenemos sueños. Las negociaciones de los líderes mundiales se están realizando sin nuestro punto de vista", ha criticado.

Durante el acto, una joven activista filipina ha explicado que "desafortunadamente" el cambio climático "está afectando" a su país, donde se dan fenómenos meteorológicos extremos como tsunamis; y ha pedido a los líderes mundiales que tomen las decisiones "correctas". "No vamos a rendirnos pero necesitamos vuestra ayuda, la ayuda de todos, necesitamos que actuéis ya. Hay un montón de jóvenes maravillosos que necesitan un futuro mejor", ha comentado un joven activista climático de Rusia.

Tras la intervención de todos los jóvenes, la activista alemana Luisa Neubauer ha anunciado que este martes dará otra rueda de prensa junto a Greta Thunberg en el marco de la COP25, pero no ha determinado la hora. Al finalizar el acto, Greta se ha despedido de todos los jóvenes activistas con un abrazo y al abandonar la sala varios asistentes han coreado: 'We love you Greta' (Te queremos Greta).