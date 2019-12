Google Maps y Google Translate se unen para ayudar a los viajeros en el extranjero

¿Cuántas veces has viajado a un país extranjero y te has perdido algo por no saber hablar el idioma correcto? En los países donde se habla inglés esto puede parecer muy extraño, pero si viajamos a algún país más exótico, en cuanto a su lengua o incluso a la grafía de su idioma, seguro que la respuesta positiva de los usuarios aumenta. Por eso, Google ha lanzado una nueva funcionalidad que pretende hacer que los viajeros sean mucho más independientes y viajen de manera más cómoda.

Usuario utilizando la app de Google Maps (Unsplash).

La empresa estadounidense, en su amplia variedad de aplicaciones, cuenta con varias que sirven para mejorar la comprensión del idioma desconocido. La principal es Google Translate, un traductor online capaz de traducir prácticamente a cualquier lengua del mundo: por el momento tiene más de 100 en su base de datos.

Así que es muy fácil mirar un letrero, la carta de un restaurante típico o la dirección del mapa y poner esas palabras que no entendemos para obtener el resultado en nuestro idioma.

Además, hace poco que ha estrenado una nueva funcionalidad que permite leer o escuchar el idioma hablado y traducirlo de manera sencilla. Perfecto para una emergencia o para comunicar algo rápidamente a nuestro interlocutor.

La unión con Google Maps

Pero lo realmente interesante llega ahora, porque Google Translate ha unido fuerzas con otro de los gigantes del imperio: Maps. Esta aplicación es un completo sistema de mapas que tiene cartografiada gran parte del planeta Tierra, por lo que, siempre que haya conexión a internet, podremos saber dónde estamos.

Y, en caso de que no la haya, Google Maps permite descargar una parte del mapa por el que circularemos. Así podremos acceder a ellos de manera offline y tenerlo siempre a mano.

La novedad es que la compañía de Mountain View está incoporando una nueva funcionalidad al traductor que permitirá a que nuestro smartphone 'hable' por nosotros.

Para ello, gracias a la geolocalización, la app detecta en qué país del mundo estamos y será capaz de emitir un audio con el nombre y la dirección en el idioma del lugar donde se encuentre el usuario.

Para ello, basta con tocar el nuevo botón de altavoz que aparecerá al lado de la barra de dirección o junto a la dirección para que Google Maps lo diga en voz alta.

Una comunicación más fácil

Una funcionalidad que puede sacarnos de más de un apuro en situaciones cómo decirle el hotel al que vamos a un taxista que no habla nuestro idioma o para mantener una breve conversación.

Además, en caso de que queramos cruzar algunas palabras más con nuestro interlocutor, la app abrirá automáticamente Google Translate para lograr que su reconocimiento de voz traduzca el idioma de tu teléfono para determinar en qué lugares puedes necesitar ayuda para traducir. Por ejemplo, si tu teléfono está configurado en inglés y estás buscando un lugar de interés en Tokio, verás el nuevo ícono del altavoz junto al nombre y la dirección del lugar para que puedas obtener una traducción en tiempo real.