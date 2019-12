La OTAN se aferra a la defensa colectiva para superar las diferencias y mira a China

La defensa colectiva que garantiza la OTAN prevaleció por encima de las diferencias de las últimas semanas entre los aliados, que cerraron la cumbre por los 70 años de la organización con el compromiso de reflexionar sobre su futuro y un primer debate sobre los retos que plantea China. "Solidaridad, unidad y cohesión son los principios piedra angular de nuestra Alianza. Un ataque contra un aliado será considerado como un ataque contra todos", recalcaron los líderes en una declaración aprobada al término de la cumbre celebrada en Watford, al noroeste de Londres.

OTAN (EFE).

La cita se desarrolló en medio de las mayores divisiones entre los aliados desde la crisis por la nacionalización del canal de Suez en 1956 y la invasión estadounidense de Irak en 2003. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, destacó que la reunión demostró "una vez más que la OTAN sigue siendo el único lugar en el que Europa y América del Norte hablan, deciden y actúan juntos cada día".

TURQUÍA PUSO EN JAQUE LA UNIDAD CON REIVINDICACIÓN CONTRA LOS KURDOS

La declaración común adoptada por los líderes no estaba garantizada hasta el final, según fuentes aliadas, ya que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había amenazado con bloquearla, al igual que su apoyo a los planes estratégicos para defender a los países del Este de Europa frente a Rusia, si la OTAN no respaldaba su consideración de los kurdos como terroristas. Stoltenberg dijo que en la reunión no se abordó "específicamente" esa demanda turca, un asunto sobre el que "es bien sabido" que los aliados mantienen diferentes opiniones.

En cualquier caso, dijo que "lo importante es no poner en peligro la labor contra el terrorismo" que lleva a cabo la OTAN, por ejemplo al formar parte de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico. Sí que reconoció que "muchos aliados" han expresado preocupación por la decisión de Turquía de comprar a Rusia un sistema antimisiles que es incompatible con el de la Alianza. El comentario del presidente francés, Emmanuel Macron, hace unas semanas de que la OTAN se encontraba en estado de "muerte cerebral" fue otro de los puntos que causaron fricción entre los aliados y que molestó abiertamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo tildó de "desagradable" e irrespetuoso.

Macron se ha reafirmado en sus declaraciones y ha considerado que han contribuido a la decisión de los aliados de encargar a Stoltenberg hacer propuestas con el apoyo de expertos para "reforzar más la dimensión política" de la OTAN. El presidente galo pidió, en cualquier caso, contemplar un "diálogo fuerte" con Rusia al considerarlo fundamental para la seguridad y estabilidad de Europa.

RUSIA Y EL CONTROL DE ARMAS

Los aliados también abordaron de forma extensa la relación con Rusia, país con el que la OTAN mantiene una doble vía de diálogo y disuasión, y el futuro del control armamentístico tras el fracaso del tratado de reducción de misiles nucleares de corto y medio alcance entre Moscú y Washington. Stoltenberg recalcó que la OTAN responderá al despliegue ruso de nuevos misiles con capacidad nuclear en suelo europeo "de forma defensiva y coordinada". Los líderes aliados mantuvieron por primera vez, a instancias principalmente de EEUU, un debate sobre la emergencia de China como potencia militar mundial y las oportunidades, pero también desafíos, que representa para su seguridad.

Coincidieron en la necesidad de animar a Pekín a participar en acuerdos de control armamentístico. Igualmente, se comprometieron a garantizar la seguridad de sus infraestructuras de telecomunicaciones, incluidas las redesZ5G, en plena polémica por el despliegue de esa tecnología que la empresa china Huawei está interesada en llevar a cabo en Europa pese a las dudas de algunos países sobre su vinculación con el Gobierno chino.

RESPALDO AL REFUERZO DE LA DISPONIBILIDAD DE TROPAS

Los líderes también ha tomado decisiones para incrementar la disposición de sus fuerzas y declararon el espacio como el quinto ámbito operacional (junto a la tierra, el mar, el aire y el ciberespacio). Los países hicieron sus respectivas contribuciones para cumplir con la llamada "iniciativa de disponibilidad" de la OTAN, consistente en que haya 30 batallones, 30 escuadrones aéreos y 30 buques de guerra listos para ser desplegados en un plazo de 30 días.

Además, acordaron un nuevo plan de acción para acelerar sus esfuerzos en la lucha antiterrorista, a la vez que reafirmaron su compromiso con las misiones en Afganistán e Irak para formar a sus fuerzas de seguridad. Igualmente, decidieron reforzar la protección de sus infraestructuras energéticas, así como su respuesta ante tecnologías disruptivas y las amenazas híbridas. Los líderes aliados acordaron volver a reunirse en 2021.